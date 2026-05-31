Левски се раздели и с Марко Дуганджич

Нападателят ще остане завинаги в историята на "сините".

Марко Дуганджич
Снимка: Startphoto.bg
ПФК Левски се раздели с нападателя Марко Дуганджич, информираха от клуба. Договорът на 32-годишният футболист изтича и няма да бъде подновен.


Той пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ тази пролет и записа 6 мача със синия екип. В тях отбеляза един гол, който се превърна в исторически – попадението за 1:0 срещу ЦСКА 1948, с което Левски подпечата шампионската титла за сезон 2025/26.

"ПФК Левски благодари на Дуганджич и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата", се казва в съобщението на "сините".

Това е трета раздяла в Левски този уикенд, след като вчера от клуба оповестиха, че полузащитниците Рилдо и Карлос Охене също няма да получат нови договори.

#Марко Дуганджич #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЛЕВСКИ

