Четирима младежи от Нефтохимик се включват в "Мача на Надеждата"

Четирима от талантливите футболисти на Нефтохимик ще получат златния шанс да се включат в "Мача на Надеждата". Легендата на българския футбол Стилиян Петров дава шанс на Христо Георгиев, Стилян Кръстев, Владислав Величков и Григор Солаков да вземат участие в благотворителната инициатива.

Събитието ще се проведе на 6 юни от 17:00 часа на стадион "Лазур" в Бургас, а младежите ще имат уникалната възможност да играят рамо до рамо със световни и родни футболни звезди, подкрепяйки благородна кауза.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

