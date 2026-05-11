Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата

Лятно начало на седмицата, последвано от рязко застудяване, силен вятър и чести валежи – такава е прогнозата за времето през следващите дни, съобщи в студиото на "Денят започва" синоптикът Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, която представи краткосрочната и средносрочната прогноза за времето.

"Лятно начало на седмицата, доста хладно в средата на седмицата. Затопляне за кратко в петък и отново хладно време в събота и неделя. Валежите ще са чести през тази седмица", обясни тя.

По думите ѝ, въпреки високите температури в началото на седмицата, като цяло периодът ще бъде по-студен и по-влажен от обичайното за май.

"Седмицата ще бъде сравнително студена. По отношение на валежите сравнително мокра ще бъде, т.е. по-мокра от обичайното. Повече от обичайното количество валежи ще има за този период от годината в нашата страна", посочи Кирилова.

Тя предупреди и за опасност от градушки още в началото на седмицата:

"В момента, в който спира опасността от слана, започва опасността от градушки. Така е за съжаление винаги. Когато е топло, имаме купесто-дъждовна облачност, мощна."

Според прогнозата, още днес в Дунавската равнина и Горнотракийската низина температурите ще достигат около 30 градуса.

"Ще има доста места с температура на усещане от 30 градуса, т.е. горещо лятно време", обясни Кирилова.

Валежите обаче ще бъдат типично летни – краткотрайни, интензивни и на отделни места придружени с гръмотевични бури и градушки.

"Това е типично лятна картина с разпределение на конвективни валежи, петнисто. Ще има места, където ще има доста мощна купесто-дъждовна облачност", каза тя.

По думите ѝ най-голяма вероятност за градушки днес има в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

"Най-вероятно, ако днес паднат градушки, те ще са в тези райони", предупреди синоптикът.

И утрешният ден ще остане топъл, въпреки че още следобед ще започне нахлуване на студен въздух.

"Все още ще имаме високи дневни температури – над 25 до 30 градуса на доста места в Източна България, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина. С други думи – ще вали, но няма да е студено. Топъл дъжд", каза Кирилова.

Сериозната промяна във времето ще се усети от сряда. Очаква се рязко усилване на вятъра и чувствително понижение на температурите.

"В сряда ще бъде много ветровито. Вятърът ще се усили още през нощта срещу сряда", предупреди тя.

Според прогнозите поривите на северозападния вятър в Дунавската равнина и Горнотракийската низина могат да достигнат до 20–24 метра в секунда.

"Най-вероятно ще има предупреждения за вятър", каза Кирилова и призова хората да обезопасят предмети по тераси и дворове.

Максималните температури в средата на седмицата ще останат под 20 градуса в по-голямата част от страната. Въпреки застудяването, валежите в сряда и четвъртък ще бъдат по-слаби и на по-малко места.

По отношение на предстоящия уикенд прогнозата все още остава несигурна заради очакван средиземноморски циклон.

"Пътят на средиземноморския циклон определя къде и колко ще вали. Ако мине малко по-южно от нашата страна – вали в едни райони, ако мине през центъра на страната – в други", обясни синоптикът.

Все пак към момента има повишена вероятност за по-сериозни валежи.

"За сега има повишена вероятност за значителни количества валежи в събота в Западна и Централна България, а в неделя – в Централна и Източна България", каза Кирилова.

По отношения на сахарския прах над Балканите, Кирилова уточни, че студеният атмосферен фронт и силният северозападен вятър постепенно ще изчистят атмосферата над региона.

