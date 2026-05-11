Евакуацията на кораба-огнище на хантавирус продължава

Един от евакуираните 17 американци от кораба-огнище на хантавирус е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек.

Това съобщиха американските здравни власти на фона на продължаващата евакуация на пътниците от круизния кораб. Днес следобед се очаква и последните 24-ма пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия.

По данни на Световната здравна организация, общо 8 от евакуираните досега са се разболели. При шестима инфекцията е била потвърдена лабораторно. Нидерландска двойка и германски гражданин починаха от вируса, който обикновено се предава от гризачи. Световната здравна организация увери, че рискът от разпространението му е нисък.