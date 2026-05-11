Джером Боатенг: Чака ни най-голямото световно първенство по футбол в историята

Световният шампион с Германия от 2014 г. и многократен победител в германската Бундеслига с Байерн Мюнхен Джером Боатенг смята, че ни очаква едно вълнуващо световното първенство по футбол това лято.

Двукратният носител на Шампионската лига беше в България като посланик на Giro d'Italiа и даде специално интервю за БНТ.

"Чака ни най-голямото световно в историята. Аз сега ще бъда в различна роля на анализатор за катарската телевизия. Надявам се на края на турнира да мога и да отида на стадионите в Америка", обясни Боатенг.

"Провалихме се на последните две световни, но се надявам сега да покажем какво можем. Загатнахме го на европейското преди две години. Има силни отбори, но не забравяйте за Германия", добави той.

