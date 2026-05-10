Арсенал прегърна титлата в Англия

Арсенал записа ценен успех с 1:0 при гостуването си на Уест Хям в двубой от 36-ия кръг на Висшата лига и продължава уверено битката за шампионската титла в Англия.

Единственото попадение в срещата падна в 83-ата минута, когато Леандро Тросар се възползва от отлично подаване на Мартин Йодегор и донесе трите точки на „артилеристите“. След победата лондончани вече имат 79 точки и водят с пет пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко.

Домакините от Уест Хям имаха своите шансове да стигнат поне до равенство, но пропуснаха няколко добри възможности. Най-драматичният момент дойде в добавеното време, когато Калъм Уилсън изпрати топката в мрежата след корнер. Попадението обаче беше отменено след преглед с ВАР за нарушение срещу вратаря Давид Рая.

Малко преди това младият нападател Пабло също пропусна отлична възможност, след като остана очи в очи с Рая, но не успя да го преодолее от близка дистанция.

Арсенал можеше да поведе още през първото полувреме, когато Тросар на два пъти беше близо до гола след корнер, но веднъж вратарят на Уест Хям се намеси решително, а след това топката срещна страничната греда.

В крайна сметка белгиецът се превърна в герой за гостите с късното си попадение, което може да се окаже решаващо в битката за титлата.