Мбапе капарира голмайсторския приз в Шампионската лига

Нападателят на Реал Мадрид има 15 попадения в надпреварата и на практика държи първото място при реализаторите мач преди края на турнира.

Килиан Мбапе
Килиан Мбапе е все по-близо до това да завърши като голмайстор на Шампионската лига през настоящия сезон, след като Байерн Мюнхен отпадна на полуфиналите на турнира, отбелязва френското издание „Екип“. Нападателят на Реал Мадрид има 15 попадения в надпреварата и на практика държи първото място при реализаторите.

Най-сериозният му преследвач Хари Кейн приключи участието си с Байерн с 14 гола и вече няма възможност да подобри актива си.

Сред останалите футболисти, които все още са в турнира, най-близо до Мбапе е Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен. Грузинецът има 10 попадения в 15 мача, но ще трябва да реализира поне пет пъти във финала срещу Арсенал на 30 май в Будапеща, за да изпревари французина.

Съотборникът му Усман Дембеле е със 7 гола, докато най-резултатният играч на Арсенал Габриел Мартинели е отбелязал 6.

Ако не настъпи сензационен обрат във финала, Мбапе ще спечели голмайсторския приз в Шампионската лига за втори път в кариерата си. Първото му отличие дойде през сезон 2023/24, когато реализира осем попадения с екипа на Пари Сен Жермен.

