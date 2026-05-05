Поредно напрежение в Реал Мадрид: Антонио Рюдигер влязъл в конфликт със съотборник

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер е имал конфликт със свой съотборник в съблекалнята, съобщава изданието The Athletic.

Случаят е от месец април, когато германският национал е влязъл в спор с друг футболист от първия състав по време на тренировка. Според информацията именно Рюдигер е бил инициатор на напрежението.

Впоследствие защитникът е предприел действия за изглаждане на отношенията, като се е извинил за поведението си. Миналия петък той дори е организирал вечеря, на която е поканил съотборниците си и техните семейства.

Ситуацията идва на фона на разочароващ край на сезона за мадридчани, които под ръководството на временния наставник Алваро Арбелоа изостават сериозно в класирането зад Барселона и ще останат без трофей през кампанията.