Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара

Ще има български череши, само се надяваме да има и добри и нормални цени на пазара. Това заяви в студиото на “Денят започва“ Цветан Цеков от Браншовата камера по „Плодове и зеленчуци“.

Цветан Цеков от Браншова камера по “Плодове и зеленчуци“: „Ще има български череши. Но в Кюстендил наистина има сериозен проблем и то за поредна година. В останалата част, там където се произвеждат череши в районите на Стара Загора, в районите на Бургас, в районите на Шумен. Ще има череши, така че се надяваме да има и добри, и нормални цени. Сега проблема е в това, че той вече става системен. Така наречената нова нормалност с климатичните промени влияе всяка година и създава огромен проблем върху българското производство. Не само българското производство. И тук остава много сериозен въпрос. Реакцията на държавата в лицето на Министерството на земеделието трябва да бъде такава адекватна, каквато ние искаме, за да можем да създадем възможности, българските производители да произвеждат, а не да фалират. И тук трябва да се впрегнат всякакви технически средства и възможности, за да може това нещо да се случва. Да, ще има компенсации. Хубавото от цялата ситуация е, че не е такъв мащабен проблема, какъвто беше в предходната година.“

Цеков допълни още, че земеделските производители ще бъдат компенсирани с до 80% от разходите, които се извършат по технологична карта:

Цветан Цеков от Браншова камера по “Плодове и зеленчуци“: „За съжаление, огромната част от земеделските производители са засегнати. Те ще бъдат компенсирани с до 80% от разходите, които се извършат по технологична карта. Проблем е, че тези разходи не са актуализирани вече няколко години. Тази компенсация няма да може да компенсира реалните разходи. А да не говорим за това, че всички тези замеделски производители са лишени от приходи и от доходи. Реално погледнато това, тази компенсация няма да може да компенсира по никакъв начин преживяването на тези земеделски производители и много от тях може и да не продължат да работят. Това е огромния проблем. Начинът, по който се подпомагат в такива катастрофични събития не е адекватен.“

Производителите инвестират в технологии, които трябва да защитят градините им от студеното време, но и това не е дало необходимият резултат.

Георги Расипийски, производител: „Градината се намира на 500 метра надморска височина, т.е. най-хубавата надморска височина за ябълки. Неслучайно тук са посадени ябълки, а не праскови и кайсии, защото тук това вирее. Мислех, че съм защитен отвсякъде, защото имам мрежи за градушки. Ето перките за сланите, която е много сериозна инвестиция. Закупени са 20-та година и досега са ме спасявали при всички случаи. И съм имал хубава продукция, която съм продавал на веригите. На децата от училищен плод. Градината е регистрирана по Global GAP. Това е европейския сертификат за качество.“

Областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов подчерта, че незабавно са свикали Областният съвет за бедствия и аварии, където са взели решение да се обяви бедствено положение заради минусовите температури и измръзването на овощните дръвчета.

Кристиян Иванчов, областен управител на Кюстендил: „За съжаление, втора поредна година кюстендилска област е засегната от минусовите температури. Като и тази година, общините Кюстендил и Бобовдол са най-засегнати от минусовите температури. Отчетени са минусовите температури до близо минус 5 градуса, което е пагубно за овощните дръвчета. Още в понеделник на 4-ти свикахме Областният съвет за бедствия и аварии, на което бе взето решение да се обяви бедствено положение заради минусовите температури и измръзването на овощните дръвчета. В тази връзка важно е да се подчертаем, че всеки един от земеделските производители има срок до 19 май да подаде заявление за пропаднали площи.“

#Браншова камара #Цветан Цеков #български череши #унищожена реколта #плодове и зеленчуци

