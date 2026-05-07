Зам.-кметът по образование: Удължаването на срока за класиране в детските градини в София няма да промени нищо за родителите

Удължаването на срока за първото класиране за детските градини няма да промени нищо за родителитеказа в "Денят започва" зам.-кметът по образование Десислава Желязкова.

Десислава Желязкова, зам.-кмет „Образование, спорт и младежки дейности“, София: "Удължаването на срока всъщност няма да промени нещо за родителите. Настина това са още две седмици, в които те трябва да изчакат. Най-вероятно част от тях ще тръпнат за това, дали детето им ще бъде прието. Аз ги разбирам. Настина ние получаваме ежедневно обаждания, говорим с тях, с родителските организации, също видяхме в репортажа част от тях. Но това е по-добрия вариант, тъй като в момента в който съда се произнесе, ако те преценят да отменят решението на Административния съд, или пък да го потвърдят, спрямо това ние ще трябва да променим отново критериите в системата. Ако вече сме приели едни деца по сегашните критерии, и между временно излезе решението на съда, и приемем следващите по други, защото решението действа занапред, има риск да падне цялото класиране, ние сами бихме го отменили, защото то няма да е честно."

Според зам.-кметът предложението за изравняването на правата на хора с постоянен и настоящ адрес е дошло от гражданския сектор.

Десислава Желязкова, зам.-кмет „Образование, спорт и младежки дейности“, София: "Ние го възприехме, наистина смятаме, че това е честния начин, по който се класират децата, защото голяма част от живещите в София, всъщност, живеят под наем. Част от хората, също така, имат постоянен адрес на друго място, дошли съвременно за да работят и те са в по-неизгодна ситуация от хората, които са попаднали на наемодател, който е съгласен те да сменят постоянният си адрес или имат собствено жилище, което със сигурност е нечестно. Така че ние възприехме това и, наистина, мога да кажа, че промените, които сме направили в наредбата, са козметични."

Недостигът на места в момента е малко над 6 000, като 5 000 от тях са в яслените групи. Основният проблем е в 4 столични района, където липсват над 3 000 места.

Десислава Желязкова, зам.-кмет „Образование, спорт и младежки дейности“, София: "В 3 от тях сме намерили терени, там се строи. Имаме един, в който единствения вариант са разширения на детските градини. Ние осигуряваме по още една-две групи допълнително с разширенията, които правим. Но единственият терен, на който може да бъде построена детска градина, всъщност е още обект на съдебни дела. И това е район "Лозенец". Най-трудният район. Там не са оставени никакви терени. Работим с частния сектор, включително за публично-частни партньорства. Какво представлява това? Това са различни възможности, в които когато се проектират нови сгради за жилищно строителство или за офиси, отдолу да бъдат заделени места за детски градини. Също все по-голяма част от бизнеса искат да осигурят тази допълнителна услуга за своите служители. Но отново е въпрос на наредба, която и в това служебно правителство не успяхме да променим. Наредба на Министерство на здравеопазването, която казва, че до 2 групи и до 20 деца могат да бъдат поставени във сгради с смесено предназначение. Знаете колко големи са новите жилищни комплекси? Знаете колко големи бизнес сгради има? 2 групи до 20 деца. Крайно недостатъчно."

Десислава Желязкова отбеляза, че местата, които не достигат, са вече с 2 000 по-малко в сравнение с миналата година. Според трябва да има промени и в начина, по който държавата компенсира родителите, които не са успяли да запишат децата си в градина.

Десислава Желязкова, зам.-кмет „Образование, спорт и младежки дейности“, София: "Смятаме, че това е модел, който трябва да бъде променен. Тоест, парите трябва да следват детето, независимо от това, какво е избрал родителя. Общинска или частна детска градина. Това е нещо като дотиране на таксата за дете в частна градина. Точно така. Абсолютно. Тоест, ако издържката на едно дете в общинска детска градина, тя струва доста повече от компенсацията, която родителите получават в момента. Но ако се определи една сума за дете и родителите има, представете си тип виртуален ваучер, той може да прецени, дали да го използва за общинска или за частна услуга. Така той ще е доволен и ще има право на избор, което е най-важното."

