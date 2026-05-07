Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията

Ще инициираме диалог с новия кабинет, защото има опасност посоката за овладяване на инфлацията отново да бъде сбъркана, заяви в студиото на "Денят започва" изпълнителният директор на "Сдружение за модерна търговия" Николай Вълканов.

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия: "Очакваме новия кабинет утре и се надяваме да влезем в диалог още през следваща седмица. Ние ще инициираме този диалог, тъй като посоката, в която се дават заявки за овладяване на инфлацията, според мен отново ще бъде сбъркана. Тя не таргетира правилно проблема и не е добре премислена, защото виждаме, че заявките до момента са в посока на това държавата отново да изчисли някакви справедливи разходи по веригата и който не се съобразява с тях, да му бъдат изпратени контролните органи. Това е един подход, който видяхме през служебния кабинет в 2023 година. Видяхме, че той не работи на всичко отгоре. Единственият резултат от него беше тогава натрупването на едни глоби, на стойност за 2,5 милиона лева, в евро може да си го сметнете по официалния курс, които на всичко отгоре паднаха в съда, тъй като те просто целяха да открият нещо, което го няма, разбирате ли?"

По думите на Вълканов наистина има проблем с внос на занижени цени и реализацията на този внос през някои канали на търговия в страната. По думите му не бива да се фиксираме върху надценките, а върху мерки, с които да бъдат подпомогнати уязвимите групи.

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия: "Ключовото в случая, като краткосрочна мярка, е подкрепа на уязвимите групи. Тези, които наистина трудно се справят с поскъпването на живота. Ваучери. И които трябва да бъдат подкрепени целево. Оттук нататък може да има средносрочни и дългосрочни мерки. Но те трябва да бъдат насочени по начин, който да не уврежда пазара. Те трябва да бъдат насочени към производството. То не може да бъде възстановено ей така. Само да щракнем с пръсти и да кажем, че след 6 месеца, или след 12 месеца, или след 3 години изведнъж ще започне да имаме повече българска продукция. Но трябва да са насочени мерките, свързани и с подпомагането, начинът по който се разпределят средствата, и с инвестиции в напояването, управление на напояването. Не може огромната част от публичните средства да бъдат насочени изцяло и само за издържане, за заплати."

Като проблеми той изтъкна продължаващият ръст на работните заплати, както и покачването на цените на електроенергията.

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия: "В сектор "Търговия" през последните 5 години заплати са повишили с 60%. Ако продължат да се движат с тия темпове, което най-вероятно ще стане така, до края на следващата година те ще се се удвоили спрямо 2020-та."

Според Вълканов не може да се твърди, че цените в България са най-скъпи, дори напротив. В отговор на въпрос в колко държави 30% от доходите отиват за купуване на храни, той обясни:

Николай Вълканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия: "Разберете, че когато България не произвежда почти нищо, което да се търгува в магазинната мрежа, голяма част е зависима от внос, тези производители, чуждестранни, те не са някакви алтруисти, те не могат да решат, че примерно в Бангладеш, понеже разполагат хората с по 2 долара на ден, там ще продават нещо за 30 стотинки. Няма как да стане това. И това не е проблем на търговията, разбирате ли. Това е проблем на веригата на доставки. Търговията просто е крайната витрина. Имаме внос, той оскъпява и сме малък пазар, и това ни обрича на малко по-високи цени, отколкото биха били в Германия."

