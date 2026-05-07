Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за лейбъристката партия и премиера Киър Стармър

Местни избори във Великобритания - тест за управляващата Лейбъристка партия.



В Англия ще се гласува за 5000 места в местните органи на властта, а в Уелс и Шотландия избират нов местен парламент. Проучванията прогнозират спад за лейбъристите на премиера Киър Стармър. Антимигрантската партия на Найджъл Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ отбелязва напредък, раздвижване има и при зелените. От завръщането си на власт през юли 2024 година, след 14 години в опозиция, Лейбъристката партия има трудности да изпълни обещанията си за растеж, а конфликтът в Близкия изток засилва кризата с разходите за живот.