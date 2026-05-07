Конфликтът в Близкия изток: Доналд Тръмп заяви, че сделка с Иран е много възможна

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е имал много добри разговори с Иран през последните 24 часа, допълвайки, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран.



Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са - Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузкия проток.