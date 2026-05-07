Новият парламент: Депутатите започват работа по същество

52-рото Народно събрание започва работа си по същество. В програмата на народните представители за тази седмица е предвидено да разгледат проект за решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на новия парламент.

Предвидено е още изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите, той се очкава да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. В седмичната си програма депутатите предвиждат още създаването на още две временни комиси – по бюджет и финанси и по правни въпроси.