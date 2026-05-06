БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с...
Чете се за: 02:45 мин.
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Впечатляващи въздушни демонстрации за Гергьовден в авиобаза "Граф Игнатиево"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

Новите изтребители F-16 Block 70 участваха за пръв път в полета на честта

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Впечатляващи въздушни демонстрации имаше днес в трета авиобаза край Пловдив.

Новите изтребители F-16 Block 70 участваха за пръв път в полета на честта и останаха най-дълго във въздуха.

Полетите на изтребителите F-16 Block 70 и МиГ-29, съвместно със самолетите Су-25 дадоха началото на въздушната демонстрация в Трета авиобаза.

кап. Светослав Пентиев, пилот на F-16 Block 70: "Специално този полет трудността в него е да се спазят точно времената за минаване и съгласуването межуд различните групи."

Светослав Пентиев е един от пилотите на F-16 Block 70. Прелитането над София във формация е първа празнична демонстрация и за него и за другите екипажи с новите многоцелеви изтребители. Именно трите нови самолета останаха най-дълго във въздуха.

Повече летателни часове имат и двете ескадрили изтребители.

полк. Методи Орлов, командир на 3-та Авиобаза: "И двата типа самолети летят нормално. Предизвикателства има и с единия и с другия, но личния състав на базата се справя много добре , така че да осигурим необходимите летателни часове на летците."

Във въздушната демонстрация днес участва и един именик, който винаги носи българското знаме в полет.

майор Георги Филипов, пилот на МИГ-29: "Това е може би трикольорът, който е ходил най-високо на територията на България и за мен е чест."

Преди да отлетят за авиобаза Безмер, екипажите на самолетите Су-25 също поздравиха всички за празника.

# Гергьовден #демонстрации #F 16 #полети #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
1
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
2
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
3
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български...
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
4
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
5
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на...
От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов
6
От божия кръст до болничния кабинет – историята на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Регионални

Поклонници чакаха с часове в Поморие, за да се докоснат до мощите на св. Георги
Поклонници чакаха с часове в Поморие, за да се докоснат до мощите на св. Георги
В Русе честваха 6 май пред паметник, съграден от герои В Русе честваха 6 май пред паметник, съграден от герои
Чете се за: 01:52 мин.
Дълги опашки и огромен интерес: билетите за Giro d’Italia в Бургас свършиха за часове Дълги опашки и огромен интерес: билетите за Giro d’Italia в Бургас свършиха за часове
Чете се за: 01:15 мин.
Столичният инспекторат е съставил 65 акта за нарушения на строителни обекти през април Столичният инспекторат е съставил 65 акта за нарушения на строителни обекти през април
Чете се за: 01:52 мин.
Бургас чества Гергьовден и Деня на храбростта Бургас чества Гергьовден и Деня на храбростта
Чете се за: 01:25 мин.
С възстановка на обичаи и конник като Свети Георги отбелязаха 6 май в Арбанаси С възстановка на обичаи и конник като Свети Георги отбелязаха 6 май в Арбанаси
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на българската армия
България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат скоро пробив в преговорите между Иран и САЩ?
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените,...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ