Впечатляващи въздушни демонстрации за Гергьовден в авиобаза "Граф Игнатиево"

Впечатляващи въздушни демонстрации имаше днес в трета авиобаза край Пловдив.

Новите изтребители F-16 Block 70 участваха за пръв път в полета на честта и останаха най-дълго във въздуха.

Полетите на изтребителите F-16 Block 70 и МиГ-29, съвместно със самолетите Су-25 дадоха началото на въздушната демонстрация в Трета авиобаза.

кап. Светослав Пентиев, пилот на F-16 Block 70: "Специално този полет трудността в него е да се спазят точно времената за минаване и съгласуването межуд различните групи."

Светослав Пентиев е един от пилотите на F-16 Block 70. Прелитането над София във формация е първа празнична демонстрация и за него и за другите екипажи с новите многоцелеви изтребители. Именно трите нови самолета останаха най-дълго във въздуха.

Повече летателни часове имат и двете ескадрили изтребители.

полк. Методи Орлов, командир на 3-та Авиобаза: "И двата типа самолети летят нормално. Предизвикателства има и с единия и с другия, но личния състав на базата се справя много добре , така че да осигурим необходимите летателни часове на летците."

Във въздушната демонстрация днес участва и един именик, който винаги носи българското знаме в полет.

майор Георги Филипов, пилот на МИГ-29: "Това е може би трикольорът, който е ходил най-високо на територията на България и за мен е чест."

Преди да отлетят за авиобаза Безмер, екипажите на самолетите Су-25 също поздравиха всички за празника.