Общо 8 са вече случаите на хантавирус на луксозния круизен кораб "Хондиус"

Луксозният круизен кораб в Атлантическия океан със случаи на хантавирус ще отплава от крайбрежието на Кабо Верде към Канарските острови. Това потвърдиха испанските власти.

Швейцарски пасажер е настанен в болница в Цюрих, след като тестът му е бил положителен за хантавирус. С него СЗО вече отчита общо осем случая.

Тримата предполагаеми заразени бяха изведени от кораба "Хондиус" край Кабо Верде и евакуирани с два самолета - линейки към Нидерландия. Сред тях е 56-годишният британски лекар на кораба, който доскоро беше в критично състояние, но вече е стабилизиран. Другите двама евакуирани са от Нидерландия и Германия. Всички останали на борда са без симптоми.

Неиспанските граждани ще бъдат върнати в техните страни след акостирането на кораба в Тенерифе след три дни. Регионалните власти на Канарските острови не приемат решението на централното правителство.

Фернандо Клавихо, регионален лидер на Канарските острови: "Ако всички пътници са здрави и няма риск от зараза, тогава няма смисъл да пътуват до Канарските острови за да бъдат репатрирани. Това лесно може да стане през летището в Кабо Верде. Ако страните искат да изпратят самолети за своите граждани, защо е нужно тридневно пътуване до Канарските острови. Никой не ни казва защо."

14 испанци на кораба ще бъдат прехвърлени със самолет от Тенерифе във военна база в Мадрид за карантина. Времетраенето й ще зависи от определянето на ден нула на контакта, инкубационният период на патогена е 45 дни. Швейцарският гражданин, хоспитализиран в Цюрих с потвърден хантавирус от щама Анди, е пътувал с нидерландсия кораб, но е останал на остров Света Елена, откъдето се е прибрал в Швейцария. Потърсил е помощ с леки респираторни проблеми.

Мария ван Керкхов, и.д. директор по превенция на епидемии към СЗО: "Благодарни сме на швейцарските власти. Болницата в Цюрих има опит с изолация на инфекциозни заболявания. Пациентът е изолиран и съпругата му както вече беше споменато, няма симптоми, но се е самоизолирала като предпазна мярка."

Досега има три смъртни случая от хората на борда. СЗО оценява риска в глобален мащаб като "нисък", не вижда сходство със ситуацията около Ковид 19 и няма данни за мутации, които правят хантавируса по-заразен.