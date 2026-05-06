БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с...
Чете се за: 02:45 мин.
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Борил Гочев
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Още
Запази

184 състезатели от 23 тима излязоха пред феновете часове преди старта на надпреварата.

Джиро д'Италия
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бургас официално влезе в розовата магия на Джиро д'Италия с тържествена церемония в Летния театър, където бяха представени 23-те отбора, които ще участват в едно от най-престижните колоездачни състезания в света.

184 състезатели от 23 тима излязоха пред феновете часове преди старта на легендарната обиколка, а атмосферата в морския град беше изпълнена с музика, аплодисменти и розови знамена.

За първи път България е част от маршрута на Джиро д'Италия, а Бургас се превърна в сцена на историческо спортно събитие. На 8 май предстои първият етап – стартът ще бъде в Несебър, а финалът в Бургас. Ден по-късно колоната ще потегли от морския град към Велико Търново.

"Това е исторически момент за нас. Спортно събитие от такъв мащаб се случва за първи път. Вярвам, че то ще остави незабравими спомени както в състезателите, така и във всички зрители", заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

По думите му България ще остави "усещането за добре организирано спортно мероприятие", а трасетата преминават през "уникална красота и невероятни гледки".

Министърът на туризма Ирена Георгиева пък определи Джирото като възможност България да покаже своя туристически потенциал пред света.

"Искаме да покажем красотата на българското Черноморие, прекрасните български планини, историята и древната култура", каза тя и допълни, че се очаква състезанието да има дългосрочен ефект върху туризма.

Кметът на Бургас Димитър Николов от своя страна заяви, че градът е изпълнил всички изисквания на организаторите.

"Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха – перфектно. Това е достатъчно", коментира Николов.

По думите му Обиколката на Италия е "уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа на Бургас и България в дългосрочен план".

Джиро д'Италия се провежда от 1909 година и е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света заедно с Тур дьо Франс и Ла Вуелта. Символът на надпреварата е розовото трико "Maglia Rosa", което носи лидерът в генералното класиране.

Подробности от събитието ще откриете във видеото.

Свързани статии:

Представяне на отборите в Джиро д'Италия 2026 (ГАЛЕРИЯ)
Представяне на отборите в Джиро д'Италия 2026 (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от церемонията в Бурагас, на която бяха представени отборите...
#Джиро д’Италия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
1
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
2
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
3
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български...
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
4
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
5
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на...
От божия кръст до болничния кабинет – историята на подполковник доц. Георги Попиванов
6
От божия кръст до болничния кабинет – историята на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Видео

Спортни новини 06.05.2026 г., 20:25 ч.
Спортни новини 06.05.2026 г., 20:25 ч.
Джулио Пелицари: Ще се опитаме да се насладим на трите дни в България Джулио Пелицари: Ще се опитаме да се насладим на трите дни в България
Чете се за: 01:10 мин.
Славия удари Септември с човек повече и затвърди мястото си в топ 10 Славия удари Септември с човек повече и затвърди мястото си в топ 10
Чете се за: 02:10 мин.
Адам Йейтс: Всеки етап е коварен и е важно да изиграем картите си както трябва Адам Йейтс: Всеки етап е коварен и е важно да изиграем картите си както трябва
Чете се за: 01:30 мин.
Дерек Джий-Уест: Надявам се на добро преживяване в България Дерек Джий-Уест: Надявам се на добро преживяване в България
Чете се за: 01:17 мин.
Николай Михайлов: Още в началото могат да станат много ситуации Николай Михайлов: Още в началото могат да станат много ситуации
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на българската армия
България отбеляза Гергьовден - Деня на храбростта и празник на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен парад тази година
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Ще бъде ли постигнат скоро пробив в преговорите между Иран и САЩ?
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените,...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ