Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора

Бургас официално влезе в розовата магия на Джиро д'Италия с тържествена церемония в Летния театър, където бяха представени 23-те отбора, които ще участват в едно от най-престижните колоездачни състезания в света.

184 състезатели от 23 тима излязоха пред феновете часове преди старта на легендарната обиколка, а атмосферата в морския град беше изпълнена с музика, аплодисменти и розови знамена.

За първи път България е част от маршрута на Джиро д'Италия, а Бургас се превърна в сцена на историческо спортно събитие. На 8 май предстои първият етап – стартът ще бъде в Несебър, а финалът в Бургас. Ден по-късно колоната ще потегли от морския град към Велико Търново.

"Това е исторически момент за нас. Спортно събитие от такъв мащаб се случва за първи път. Вярвам, че то ще остави незабравими спомени както в състезателите, така и във всички зрители", заяви министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

По думите му България ще остави "усещането за добре организирано спортно мероприятие", а трасетата преминават през "уникална красота и невероятни гледки".

Министърът на туризма Ирена Георгиева пък определи Джирото като възможност България да покаже своя туристически потенциал пред света.

"Искаме да покажем красотата на българското Черноморие, прекрасните български планини, историята и древната култура", каза тя и допълни, че се очаква състезанието да има дългосрочен ефект върху туризма.

Кметът на Бургас Димитър Николов от своя страна заяви, че градът е изпълнил всички изисквания на организаторите.

"Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха – перфектно. Това е достатъчно", коментира Николов.

По думите му Обиколката на Италия е "уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа на Бургас и България в дългосрочен план".

Джиро д'Италия се провежда от 1909 година и е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света заедно с Тур дьо Франс и Ла Вуелта. Символът на надпреварата е розовото трико "Maglia Rosa", което носи лидерът в генералното класиране.

