Дерек Джий-Уест: Надявам се на добро преживяване в България

Колоездачът Дерек Джий-Уест изрази надежда, че ще постигне добри класирания в първите три етапа от тазгодишното издание на Колоездачната обиколка на Италия.

"За първи път съм в България. Това е едно от най-тежките състезания. Ще се опитам да се представя добре. Всеки път когато тръгвам с мисълта за почетната стълбичка, не стигам дотам. Надявам се на по-добро представяне и да завърша поне с едно място по-нагоре в класирането. Отборът ни ще се фокусира изцяло върху представянето на Джони в първите три етапа. Ще се целим в победата", сподели той в интервю за БНТ.

Канадецът изрази надежда, че България ще домакинства етапи и в следващи издания на надпреварата.

"Надявам се на добро преживяване в България. Надявам се стартът на състезанието да бъде добър. Може един ден да се върнем тук, но сега първо ни предстои състезанието", допълни състезателят на "Lidl Trek".

