БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
андрей гюров 223 задържаните изборни престъпления мвр
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското, заяви в поздравление по повод Деня на храбростта и празник на българската армия служебният премиер Андрей Гюров във Фейсбук. По думите на Гюров празникът е и на всички доблестни хора, които избират да не мълчат, когато трябва да говорят, и да не се приберат, когато трябва да останат.

Има победи, които идват с оръжие. И други, които печелим с честност, с гръбнак и отказ да сведем глава, когато е по-лесно, допълва служебният премиер.

Славната армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата. Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено, заявява още Гюров.

Гергьовден е за всички нас, които се опитваме днес да бъдем по-изправени и смели, отколкото сме били вчера.
Честит празник на героите - в бойния строй, на улицата и вътре в нас, допълва премиерът.

Честит ден на храбростта!
Честит празник на българската армия!
На онези, които пазят държавата.
И на онези, които пазят достойнството, заявява Андрей Гюров.

#служебният премиер Андрей Гюров #поздравление #Ден на храбростта

Последвайте ни

ТОП 24

"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
1
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
2
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
3
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
4
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на живо по БНТ 3
5
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на...
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
6
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Общество

В Русе честваха 6 май пред паметник, съграден от герои
В Русе честваха 6 май пред паметник, съграден от герои
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за защита на честността на вота Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за защита на честността на вота
Чете се за: 01:15 мин.
Създава се национална информационна база данни за онкологичните заболявания Създава се национална информационна база данни за онкологичните заболявания
Чете се за: 02:57 мин.
Бургас чества Гергьовден и Деня на храбростта Бургас чества Гергьовден и Деня на храбростта
Чете се за: 01:25 мин.
С възстановка на обичаи и конник като Свети Георги отбелязаха 6 май в Арбанаси С възстановка на обичаи и конник като Свети Георги отбелязаха 6 май в Арбанаси
Чете се за: 00:32 мин.
Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на Българската армия (СНИМКИ) Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на Българската армия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ