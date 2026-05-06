Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че временно преустановява обявената от него операция "Проект Свобода" за ескортиране на блокирани в Ормузкия проток кораби. Според пост на Тръмп в социалната му мрежа Трут соушъл има "значителен напредък" към постигането на споразумение с Иран. Целта на паузата е да се види дали то може да бъде финализирано. Според информация на Аксиос, Съединените щати и Иран са близо до финализиране на меморандум от една страница за край на войната. Вашингтон очаква иранския отговор по няколко ключови точки в следващите 48 часа.

Нов неочакван обрат. Докато светът чакаше развитие по обявения в понеделник "Проект Свобода" за ескортиране на блокираните около 2000 кораба и 23000 моряци в Ормузкия проток, американският президент обяви, че го спира. Паузата е временна и е договорена с Иран и посредниците след "значителен напредък" по постигане на споразумение.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:"Въз основа на искането на Пакистан и други държави, огромния военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, както и фактът, че беше отбелязан значителен напредък към сключването на пълно и окончателно споразумение с представителите на Иран, взаимно се споразумяхме, че макар блокадата да остава в сила, "Проект Свобода" (за преминаването на кораби през Ормузкия проток) ще бъде поставен на пауза за кратко, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано."

От Белия дом не коменираха за какъв напредък става дума и колко ще продължи паузата. Само часове преди поста си пред репортери в Белия дом Тръмп призова Техеран да "развее бялото знаме на капитулацията".

На пресконференция снощи Държавният секретар Марко Рубио даде подробности за "Проект Свобода".

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Това не е офанзивна, а дефанзивна операция. Смисълът е много прост. Няма да стреляме, освен ако първо те не ни обстрелват. Ние не ги атакуваме. Но ако те атакуват нас или някой кораб, ще трябва да реагираме."

Рубио обяви и края на основната операция "Епична ярост", която Съединените щати започнаха с Израел на 28 февруари.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Операцията приключи. "Епична ярост" приключи. Президентът уведоми Конгреса. Приключихме с този етап."

Държавната иранска телевизия "Press TV" съобщи вчера, че Техеран е активирал нов механизъм за управление на морския транзит през Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия също повтори предупреждението, че всеки опит за преминаване извън навигационни маршрут определен от Техеран ще срещне "решителен отговор".

Иранският външен министър Абас Арагчи, който е на посещение в Китай, коментира само, че Техеран се стреми към "справедливо и всеобхватно" споразумение със Съединените щати. Американският президент също трябва да посети Китай този месец.