БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Конфликтът в Близкия изток: Тръмп поставя "Проект Свобода" на пауза

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
разхлабва иранската блокада ормузкия проток
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че временно преустановява обявената от него операция "Проект Свобода" за ескортиране на блокирани в Ормузкия проток кораби.

Според пост на Тръмп в социалната му мрежа Трут соушъл има "значителен напредък" към постигането на споразумение с Иран. Целта на паузата е да се види дали то може да бъде финализирано. Американската морска блокада на иранските пристанища остава. Засега няма реакция от страната на Иран.

Малко след публикацията на Тръмп, фючърсите на суровия петрол в Съединените щати паднаха под 100 долара за барел – праг, който се следи с голямо внимание, откакто конфликтът предизвика скок в цените на енергията преди два месеца.

#Ормузкия проток #Доналд Тръмп #САЩ #Иран

Водещи новини

Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската армия
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена Четири пункта за проверка за тържествения водосвет на бойните знамена
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Слънчев Гергьовден с температури между 18° и 28° Слънчев Гергьовден с температури между 18° и 28°
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Свлачището край Пампорово: Предстои укрепване на подпорниата стена...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп поставя "Проект...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Круизният корабс хантавирус на борда - Испания ще го приеме на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ