Конфликтът в Близкия изток: Тръмп поставя "Проект Свобода" на пауза

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че временно преустановява обявената от него операция "Проект Свобода" за ескортиране на блокирани в Ормузкия проток кораби.

Според пост на Тръмп в социалната му мрежа Трут соушъл има "значителен напредък" към постигането на споразумение с Иран. Целта на паузата е да се види дали то може да бъде финализирано. Американската морска блокада на иранските пристанища остава. Засега няма реакция от страната на Иран.

Малко след публикацията на Тръмп, фючърсите на суровия петрол в Съединените щати паднаха под 100 долара за барел – праг, който се следи с голямо внимание, откакто конфликтът предизвика скок в цените на енергията преди два месеца.