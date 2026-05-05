Мир или нова ескалация: Примирието е в сила, но САЩ с готовност за нови бойни действия

Примирието с Иран остава в сила, но бойните действия могат да бъдат подновени - това заявиха от Пентагона. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е категоричен, че започналият вчера „Проект свобода" има за цел единствено да изведе блокираните в Ормузкия проток кораби. От Техеран са на мнение, че с новата си операция Вашингтон нарушава и без това крехкото примирие. Взаимен обстрел в Ормузкия проток и атака от иранска страна срещу ОАЕ - началото на новата американска операция в Ормузкия проток припомни и позабравените в изминалите седмици ракетни удари в Близкия изток.

Примирието с Иран не е приключило, но американските сили са в готовност да подновят бойните действия във всеки един момент, казаха от Пентагона.

Ген. Дан Кейн, Съвет на началник-щабовете на американските въоръжени сили: „Въоръжените ни сили са в готовност да подновят мащабните бойни операции срещу Иран, ако бъде издадено подобно нареждане. Сегашното ни сдържане, не бива да се бърка с липса на решителност.“

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет направи ясно разграничение между операциите „Епична ярост" и „Проект свобода".

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: „Проект свобода" е отбранителна мисия, която ще е в ход само временно - единствената ни цел е да предпазим търговските кораби от иранската агресия. Тя не налага наши войски да навлизат в иранските води или въздушно пространство. Не търсим повод за битка, но и няма да позволим Иран да тормози невинни държави.“

Хегсет отправи и призив към международната общност - ще настъпи момент, в който Вашингтон ще се оттегли от Близкия изток, след като ситуацията се стабилизира и тогава останалата част от света ще трябва също да поеме отговорност. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че няма начин за военно решение на кризата. И допълни, че Съединените щати са започнали един „проект в безизходица", визирайки операцията в Ормузкия проток.

Мохамад Галибаф, председател на парламента на Иран: „Сигурността на корабоплаването и на преминаването на енергоносители са застрашени от Съединените щати и съюзниците им, чрез нарушаването на прекратяването на огъня и налагането на блокада. Знаем много добре, че продължаването на статуквото е недопустимо за Америка, а ние дори не сме започнали.“

Над 2000 плавателни съда с 22 хиляди души екипаж са блокирани в Ормузкия проток. Вашингтон твърди, няколко кораба вече успешно са преминали през ключовия морски маршрут, според Техеран обаче - това е напълно невярно и контролът на Ормуз остава в ирански ръце.