ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Техеран обвини Вашингтон, че нарушава примирието

Чете се за: 03:22 мин.
Тръмп отказа да каже дали примирието между САЩ и Иран е в сила, след размяната на удари в Ормузкия проток

Техеран обвини Вашингтон, че нарушава примирието
Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила, след размяната на удари в Ормузкия проток. Според Техеран, конфликтът няма военно решение. Ескалира ли напрежението и има ли яснота кога и дали Съединените щати ще седнат на масата за преговори.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че САЩ и ОАЕ затъват в "тресавище“, след като събитията в Ормузкия проток ясно показват, че няма военно решение на политическа криза. Арагчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток - “Проект свобода”, като го нарече проект в безизходица. Идеята е американски военни плавателни съдове да ескортират търговски кораби през водния път. Според председателя на иранския парламент, Вашингтон нарушава примирието.

Мохамад Галибаф, председател на парламента на Иран: "Сигурността на корабоплаването и на преминаването на енергоносители са застрашени от Съединените щати и съюзниците им, чрез нарушаването на прекратяването на огъня и налагането на блокада. Знаем много добре, че продължаването на статуквото е недопустимо за Америка, а ние дори не сме започнали."

Президентът Доналд Тръмп за пореден път заяви, че войната "по същество е приключила". И въпреки поредния временен скок на цените на петрола до близо 115 долара за барел, изрази оптимизъм, че това ще се промени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Всички сгрешиха - мислеха, че цената ще стигне до 300 долара за барел. А сега е около 100. И мисля, че намалява. И предвиждам, че ще падне значително и много бързо, до нива, които не сте виждали. Защото има много петрол, кораби по целия свят са натоварени. Не могат да правят кой знае какво с него, защото са заложници на едно много зло място. Но ние ще се погрижим."

Малко по-късно Тръмп отново заплаши, че Иран е бъде "заличен от лицето на Земята", ако атакува американски кораб докато е в ход операция "Проект Свобода".

Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани докато са преминавали Ормузкия проток.

При иранска атака е поразено и петролно депо в ОАЕ.

Вашингтон твърди, че са ударени няколко високоскоростни ирански лодки. Техеран отрича.

По данни на BBC, в Ормузкия проток са блокирани около 2 000 кораба. САЩ твърдят, че поне два техни плавателни съдове са минали по водния път.

