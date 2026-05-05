Нова размяна на удари в Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп отказа да каже дали крехкото примирие между Съединените щати и Иран остава в сила, след размяната на удари в Ормузкия проток.

Обединените арабски емирства и Южна Корея обявиха, че техни плавателни съдове са атакувани, докато са преминавали водния път. Американците пък поразиха няколко високоскоростни ирански лодки.

Президентът Тръмп за пореден път заяви, че войната "по същество е приключила“.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Съединените щати и Обединените арабски емирства затъват в "тресавище“, след като събитията в Ормузкия проток ясно показват, че няма военно решение на политическа криза. Арагчи коментира и новата операция, която американският президент Доналд Тръмп обяви за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток - “Проект свобода”, като го нарече проект в безизходица.



