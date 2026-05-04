Дамян Колев: Силно искам България да е в Топ 8 на Лигата на нациите

Либерото на националния отбор по волейбол Дамян Колев смята, че място в Топ 8 на турнира Лига на нациите е напълно достижима цел. Той сподели това в специално интервю за БНТ преди предстоящия подготвителен лагер с тима.

В събота привържениците на Левски имаха двоен повод за радост. Само минути след триумфа на футболния тим, волейболният състав на "сините" също се изкачи на върха, утвърждавайки хегемонията си с трета поредна титла.

"За шампионската титла ни костваха много усилия. Минахме през много трудности, особено този сезон, защото за мен лично тази година беше доста трудна. Да бъдеш част от Левски е голяма отговорност. Голяма отговорност. Много голяма част от живота ми е преминало тук, в залата, в Левски", сподели волейболистът.

Дамян Колев сподели и какви са очакванията му преди присъединяването му към лагера на националния отбор.

"Всеки един човек е в отбора, за да побеждава всеки мач. Както е било и до сега. Ние видяхме и вие видяхте на световното, че това работи. Лигата на нациите предстои първо. Там да успеем да играем в топ 8 би било прекрасно за нас. Миналата година бяхме на една крачка от това. Тази година силно искам ние да сме в топ 8", допълни националът.

