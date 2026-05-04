Ремонтът на Централна гара София продължава

Транспортни проблеми сега. Недоволство заради ремонта на Централна гара - София, който продължава. Затова част от пътниците са принудени да се прекачват на гара София Север. От ръководството на НКЖИ обясняват, че причина за това е забавяне в графика.



Иванка пътува редовно с влак за Северна България. Прекачването на гара Север определено й е неудобно.

Иванка Лепоева: "То на нищо не прилича. Вижте, това качване на какво прилича, на това разстояние, ами то да не е много лесно, една жена предния път падна пред очите ми. До кога ще продължава този ремонт? Това качване и слизане е абсурд."

И не е единствена. И други граждани са силно възмутени от смяната, която се налага да правят.



"Пълно безхаберие на БДЖ-то, ми ако има инвалиди, ми ако са с деца, майки с колички, как ще се качат?"

Юлия Мишева: "Не е лесно с багаж, с хора възрастни, с патерици да пренасят куфарите там е по-високо, тука също идва мотрисата по-високо "

Нуждата пътуващите по северното направление да се прекачват на гара София север се налага заради ремонт на Централна гара, който е започнал още през 2021 година. Участъкът, който се ремонтира e от Централна гара до гара Волуяк. Отсечка, дълга около 10 км.

Пламен Добрев, директор на поделение "Управление и движение влаковете и капацитета" в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ): "Сключени са два договора с консорциуми, които са сключени края на 2020 година."

Пламен Добрев, директор на поделение "Управление и движение влаковете и капацитета" в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ): "Срокът на договор е за 42 месеца, като 8 месеца са за проектиране и останалите 34 месеца са за строителни монтажни работи

Първоначално поставения срок обаче така и не е спазен и ремонтите продължават и днес.

Пламен Добрев, директор на поделение "Управление и движение влаковете и капацитета" в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ): "Първата основна пречка е свързана с друг договор, който е в участък от София до Елин Пелин. Друг момент за забавянето е редицата обжалвания за решенията за строеж, които са издадени."

И все пак не всички влакове за Северна България се движат с прекачване. Част от тях тръгват директно от Централна гара.

Пламен Добрев, директор на поделение "Управление и движение влаковете и капацитета" в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ): "Гара София е най-голямата не само в България, но и на Балканския полуостров съответно заминават изключително голям брой влакове във всички направления, за да може да се съчетае строително-монтажните работи и да няма и прекъсване на влаковото движение и част от влаковете заминават от гара София, докато друга част то влаковете са с прекачване на София север."

От НКЖИ дават нов срок за завършване на ремонтите.