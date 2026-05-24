24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)

от БНТ
Снимка: БТА
Знамена на училища, читалища и университети бяха развяни днес в цялата страна. Паметниците на светите братя и българските просветители бяха обсипани с цветя. Чухме спомени от по-възрастните за първия им буквар и стихове за буквите, специално научени за празника от най-малките.

С пъстро и мащабно шествие беше отбелязан 24 май във Варна. В него се включиха над 10 000 представители на образователни и културни институции в града.

„Това за мен е най-българският празник, който ни вдъхновява да учим, да творим, да градим.“

„Едва ли през IX век, когато Кирил и Методий са създали глаголицата, са си давали сметка какво извършват. Това е дало истинската идентичност на всички българи.“

В Пловдив общоградското шествие потегли от Хуманитарната гимназия, където преди 175 години е било първото честване на празника.

Под звуците на „Върви, народе възродени“ ученици и учители преминаха по главната улица.

Росица Славчева: "Голям, светъл български празник, с който трябва да се гордеем, защото това са светлите личности, които са отворили очите на този народ.“

В Бургас над 11 000 души шестваха по централните пешеходни улици. Тържеството поведоха буквите от глаголицата и кирилицата в знак на признателност към светите братя.

Виктория Грозева, ученичка: „Те са наши народни будители и са създали нашата азбука. Без нея нямаше да можем да говорим.“

Михаел, ученик: „Тези хора са много важни за нашата държава.“

Петя Тончева, учител в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас: „Ние трябва да се радваме на нашия чист български език. Ние, като учители, сме отговорни към тези деца, за да ги запалим.“

Мащабно шествие имаше и в Русе, в което се включиха всички учебни заведения в града. То тръгна от две посоки, за да се съберат учениците на празничен концерт пред сградата на общината.

„Ден на духовността. Трябва да сме смирени, да учим учениците на хубави неща... Този празник трябва да се отбелязва от всички.“

На 24 май празнува и Благоевград. Денят започна с полагане на цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия, чийто патрон са те.

Под звуците на химна „Върви, народе възродени“ учениците от града в тържествено шествие стигнаха до сградата на общината. А вечерта за абитуриентите от Випуск 2026 беше опънат тюркоазен килим.

Д-р Любомир Гаврилов: „Най-българският празник, празникът, който ни обединява.“

Ивайла Копрева: „Гордея се, че имаме такъв красив език, такава красива литература. Гордея се, че съм българка.“

#шествия #изложби #24 май #тържества

