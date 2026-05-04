Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича

А новият регионален министър ще се изправи пред решаването на въпроса с активното свлачище на пътя Смолян - Пампорово и прекъснатия най-кратък път между двете селища. Теренът продължава да се свлича. Геоложки проучвания на място обаче все още са невъзможни. Сега ключово е да се подобри състоянието на двата обходни пътя - през проходите Рожен и Превала, откъдето минава трафикът. Нови мащабни свличания на пътя няма, но свлачището е активно и разширява обхвата си.

Инж. Марин Кушев - директор на Областно пътно управление - Смолян: „Със сигурност са предотвратени по-лоши събития на нещата. Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме - 70 метра, вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани.“

Геоложките проучвания на терена все още не могат да започнат. Затова от АПИ обмислят създаването на дублиращ път.

Инж. Марин Кушев - директор на Областно пътно управление - Смолян: „Има такъв съществуващ път, който е една лента в момента, тепърва предстои да уточним собствеността на имотите през които минава този път.“

Процедурата обаче ще отнеме доста време, заради което от Областната управа предприемат мерки за подобряване на използваните сега обходни пътища.

Николай Мелемов - кмет на Смолян: „На ден минават над 1000 автомобила. Като се направи една математика, това на месец ще бъдат един милион километра повече. Това са и финансови загуби, това са и време губене и неудобство.“ Асен Рашев - работещ в Пампорово: „В момента затворения път се отразява само на работещите в Пампорово, защото сме извън сезон. Но от първи юни, когато започват отпуските и хората почиват не само в Смолян, но и в Пампорово, ситуацията ще се усложни. 15 километра в едната посока и 15 километра в другата със сигурност създават проблеми.“

Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон.

Ралица Станчева - председател на Сдружението на хотелиерите: „Обявеното бедствено положение създаде доста голяма паника в хората и те не знаейки къде се намира Райковски ливади, просто започнаха да анулират резервации.“

С 20% са намалели те от петък насам. Разпоредена е и повторна инспекция на язовира в Пампорово.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: „За да сме сигурни, че не пропускане на вода от язовира, е преовлажнило почвата и предизвикало това свлачище.“

Областният управител ще изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите.