БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази
извършват оглед свлачището затвори участък пътя смолян пампорово
Снимка: БТА
Слушай новината

А новият регионален министър ще се изправи пред решаването на въпроса с активното свлачище на пътя Смолян - Пампорово и прекъснатия най-кратък път между двете селища. Теренът продължава да се свлича. Геоложки проучвания на място обаче все още са невъзможни. Сега ключово е да се подобри състоянието на двата обходни пътя - през проходите Рожен и Превала, откъдето минава трафикът. Нови мащабни свличания на пътя няма, но свлачището е активно и разширява обхвата си.

Инж. Марин Кушев - директор на Областно пътно управление - Смолян: „Със сигурност са предотвратени по-лоши събития на нещата. Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме - 70 метра, вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани.“

Геоложките проучвания на терена все още не могат да започнат. Затова от АПИ обмислят създаването на дублиращ път.

Инж. Марин Кушев - директор на Областно пътно управление - Смолян: „Има такъв съществуващ път, който е една лента в момента, тепърва предстои да уточним собствеността на имотите през които минава този път.“

Процедурата обаче ще отнеме доста време, заради което от Областната управа предприемат мерки за подобряване на използваните сега обходни пътища.

Николай Мелемов - кмет на Смолян: „На ден минават над 1000 автомобила. Като се направи една математика, това на месец ще бъдат един милион километра повече. Това са и финансови загуби, това са и време губене и неудобство.“

Асен Рашев - работещ в Пампорово: „В момента затворения път се отразява само на работещите в Пампорово, защото сме извън сезон. Но от първи юни, когато започват отпуските и хората почиват не само в Смолян, но и в Пампорово, ситуацията ще се усложни. 15 километра в едната посока и 15 километра в другата със сигурност създават проблеми.“

Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон.

Ралица Станчева - председател на Сдружението на хотелиерите: „Обявеното бедствено положение създаде доста голяма паника в хората и те не знаейки къде се намира Райковски ливади, просто започнаха да анулират резервации.“

С 20% са намалели те от петък насам. Разпоредена е и повторна инспекция на язовира в Пампорово.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: „За да сме сигурни, че не пропускане на вода от язовира, е преовлажнило почвата и предизвикало това свлачище.“

Областният управител ще изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите.

#да се свлича #теренът #край Пампорово #свлачището #продължава

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
1
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите ще се повишат до 17°
2
Жълт код: Отново опасност от слани, през деня в София температурите...
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с подготовката за отбелязване на Деня на храбростта
3
Над София ще се изпълняват тренировъчни полети във връзка с...
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места
4
Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
5
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
6
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
6
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...

Още от: Регионални

Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени екоинспекциите
Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени екоинспекциите
Тестови влак премина по новите метростанции в София Тестови влак премина по новите метростанции в София
Чете се за: 01:37 мин.
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
Чете се за: 01:37 мин.
Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден
Чете се за: 05:47 мин.
След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне за 6 месеца? След свлачището в Смолян: Пътят към Пампорово под въпрос поне за 6 месеца?
Чете се за: 04:20 мин.
Международният ден на пожарникаря беше отбелязан и във Варна Международният ден на пожарникаря беше отбелязан и във Варна
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:07 мин.
По света
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Парите по ПВУ: Засега са спасени 400 млн.евро, четвъртият транп се...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Нова схема с онлайн кредити: Измамници теглят хиляди евро с фалшиви...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ