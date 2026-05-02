„Триумфът на въображението“: Над 300 творби на Салвадор Дали в Перник

„Триумфът на въображението“ – над 300 творби на Салвадор Дали са представени в галерия „Любен Гайдаров“ в Перник. Толкова мащабна изложба на прочутия художник се прави за първи път в България.

Колекцията, събирана с години, е на изкуствоведа и издател д-р Михаел Имхоф, който е почитател на испанския сюрреалист от 14-годишна възраст. Първо събира съкровищата на Салвадор Дали в книга, а по негова идея е създадена и фигурата на прочутия художник. Българската изложба е първото гостуване на колекцията в Източна Европа, осъществено с усилията на Галина Декова – директор на галерията.

Галина Декова – директор на галерия „Любен Гайдаров“: „Мисля, че е изненадан колко много млади хора посещават. Неговите наблюдения от Германия са, че там аудиторията е по-скоро възрастна, докато тук има много млади хора и деца, и това е много приятна изненада за него.“

Над 300 произведения представят Дали като художник, дизайнер, мислител и експериментатор. В колекцията са някои от най-известните картини – „Космическият слон“, „Лицето на войната“, „Постоянството на паметта“, както и илюстрации към „Божествена комедия“.

Галина Декова – директор на галерия „Любен Гайдаров“: „Оригиналите са приблизително 150, като копията и репродукциите са включени единствено с цел да допълнят разказа – това е била и целта на издателя. Да има пълен разказ, така че човек, като посети изложбата, да придобие представа за целия път на Салвадор Дали.“

Скулптура, графика, мода, реклама, илюстрации и кино – провокациите са навсякъде, а на нападките самият Дали отговаря: „Единствената разлика между мен и един луд е, че аз не съм луд.“

Сънищата на Дали се събират в „Триумфът на въображението“. Може да посетите изложбата до 6 септември.