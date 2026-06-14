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Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения
Снимка: БТА
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Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие при специализирана полицейска операция по пътищата в страната. Равносметката – близо 4000 фиша и стотици актове за нарушения. В Благоевградско органите на реда също затягат контрола, изправяйки се срещу незаконните гонки, рисковото шофиране и неправомерно придобитите книжки.

В полезрението на полицията са шофьори със свидетелства, издадени в чужбина, за които има данни, че често попадат сред нарушителите на Закона за движение по пътищата. Засилени са и проверките на кандидатите за подмяна на чуждестранни книжки с български. От 2022 година досега заявления за това са подали 78 души.

Старши комисар Илия Тупаров, директор на ОДМВР – Благоевград: „Извършваме проверка да се установи къде е положен изпитът за правоуправление. Действително лицето притежава ли годно свидетелство за управление, както и диплома за завършено образование. Като дойде такова лице, да си напише собственоръчно заявление, да видим дали въобще е грамотно. Защото в повече случаи това са от малцинствата хора, които си закупуват шофьорски книжки от Англия, от Кипър, от Чехия. Като също е разпоредено при спиране на водача, който представя такова СУМПС, да се извърши проверка и да се докладва на Районна прокуратура“.

#фиша #проверени автомобили #актове #полицейска операция #пътища

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