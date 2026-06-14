Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие, издадени са 4000 фиша и стотици актове за нарушения

Над 13 700 автомобила са проверени само за денонощие при специализирана полицейска операция по пътищата в страната. Равносметката – близо 4000 фиша и стотици актове за нарушения. В Благоевградско органите на реда също затягат контрола, изправяйки се срещу незаконните гонки, рисковото шофиране и неправомерно придобитите книжки.

В полезрението на полицията са шофьори със свидетелства, издадени в чужбина, за които има данни, че често попадат сред нарушителите на Закона за движение по пътищата. Засилени са и проверките на кандидатите за подмяна на чуждестранни книжки с български. От 2022 година досега заявления за това са подали 78 души.