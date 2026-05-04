Мъртви делфини край Варна и Слънчев бряг - за случаите са уведомени екоинспекциите

Мъртви делфини бяха изхвърлени на морския бряг през последните два дни. Случаите са от Варна и Бургас, като за тях са уведомени екоинспекциите в двата областни града. Според експертите няма данни за насилствена смърт.

Още със стъпването на морския бряг днес екипът ни се натъкна на поредния мъртъв делфин. Експертът по морска биология и екология, който ни придружаваше, обясни, че това е възрастен екземпляр, но трудно може да се каже каква е причината за смъртта му.

Доц. Виолин Райков, Институт по океанология при БАН: „Видът е т.нар. муткур – морска свиня или фоцена и са доста привързани към крайбрежието, към заливни зони и т.н., с по-малък периметър на движение, като останалите два вида – обикновения делфин и афалата.”

Веднага подадохме сигнал до екоинспекцията във Варна. А причините морето да изхвърля на брега мъртви делфини са много.

Доц. Виолин Райков, Институт по океанология при БАН: „Като започнем от естествена смъртност, вирусни заболявания, инфекции на средното ухо.Тези инфекции не могат да се контролират и те нямат естествен имунитет. Ако има следи от насилствена смърт... тогава може да се предизвика аутопсия или по-специални изследвания, хистологични, за да се види каква е причината за смъртта.”

Изплували тела на два мъртви делфина преди дни е имало и на плажа в Слънчев бряг. Затова сигнализира наш зрител, който се е разхождал там в събота.

Доц. Виолин Райков, Институт по океанология при БАН: „Има морски течения, които носят тези животни на стотици километри. Така че фактът, че ги намираме тук, не означава, че са загинали тук.”

Екипът ни в Бургас подаде сигнал до регионалната екоинспекция днес и посети мястото, но тела на мъртви делфини не бяха открити. Към момента обаче не се знае кой е разчистил плажната ивица.

