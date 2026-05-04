Рекорден брой кучета са осиновени от приюта в Благоевград. Над 350 животни вече имат дом и семейства, които ги обичат. Зад всяко число стои спасен живот. Сред тях е и Рачи – изоставен драатхар, открит от новия си стопанин – 13-годишният Йоан.

Това е Рачи - преди три месеца, когато го срещнахме за първи път. Прибран в приюта в Благоевград, след като е открит изхвърлен на улицата. Объркан и притеснен, чакаше своите хора. А те, оказва се, много скоро са го открили.

Днес Рачи живее на село, има дом, двор и най-важното – семейство.

Историята на Рачи не е единствената. Все повече хора избират да дадат шанс на бездомно животно.

Всяка събота приютът в Благоевград отваря врати за доброволци и посетители, които искат да видят и разходят кучетата, да поиграят с тях и защо не – да намерят своя четириног приятел.