Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

Бившият футболист на Левски носеше № 45, като вкара гола, който донесе предпоследната титла на клуба. Отново футболист с №45 подпечата трофея за "сините" при успеха над ЦСКА 1948.

Владимир Гаджев: Не вярвам в случайностите, съдбата си знае работата
Приликата между шампионския гол на Левски срещу ЦСКА 1948 и този от преди 17 години срещу Миньор Перник е намигане от съдбата. В това е убеден Владимир Гаджев, който отбелязва попадението във вратата на "чуковете" през 2009 година и носи трофея във витрината на "сините".

Годината е 2009, а Левски посреща Миньор Перник на стадион "Георги Аспарухов" в последен кръг на шампионата. Домакините изостават в резултата до 74-ата минута, когато Владимир Гаджев, с №45 на екипа си, реализира своя дебютен гол за "сините". Гол, който е решаващ за развръзката в първенството.

17 години по-късно отново на същата врата Марко Доганджич, с №45, вкарва своето дебютно попадение за Левски, което връща шампионския трофей отново на "Герена".

"Не вярвам в случайностите. Явно съдбата си знае работата. Как се чувствам ли? Щастлив. Такъв бях и тогава. Първата и единствената титла, която успях да спечеля с Левски. Сега, гледайки отгоре, виждайки всички тези хора и преди мача, еуфорията, която се създаде, усещането, което имаше и през целия сезон. Така че се чувствам също толкова щастлив, колкото бях и тогава, макар че нямам заслуга, макар че не бях на терена", сподели той в интервю за БНТ.

Два дни след триумфа, ръководство футболисти и фенове на Левски отбелязаха 83-ата годишн на от рождението на "Георги Аспарухов", като поставиха цветя пред бюста на легендарния нападател, намиращ се пред стадиона, който носи неговото име.

Вижте интервюто във видеото.

Ръководители, играчи, легенди на Левски и фенове почетоха Георги Аспарухов по повод 83 години от рождението му
