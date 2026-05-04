Владимир Гаджев: Не вярвам в случайностите, съдбата си знае работата

Приликата между шампионския гол на Левски срещу ЦСКА 1948 и този от преди 17 години срещу Миньор Перник е намигане от съдбата. В това е убеден Владимир Гаджев, който отбелязва попадението във вратата на "чуковете" през 2009 година и носи трофея във витрината на "сините".

Годината е 2009, а Левски посреща Миньор Перник на стадион "Георги Аспарухов" в последен кръг на шампионата. Домакините изостават в резултата до 74-ата минута, когато Владимир Гаджев, с №45 на екипа си, реализира своя дебютен гол за "сините". Гол, който е решаващ за развръзката в първенството.

17 години по-късно отново на същата врата Марко Доганджич, с №45, вкарва своето дебютно попадение за Левски, което връща шампионския трофей отново на "Герена".

"Не вярвам в случайностите. Явно съдбата си знае работата. Как се чувствам ли? Щастлив. Такъв бях и тогава. Първата и единствената титла, която успях да спечеля с Левски. Сега, гледайки отгоре, виждайки всички тези хора и преди мача, еуфорията, която се създаде, усещането, което имаше и през целия сезон. Така че се чувствам също толкова щастлив, колкото бях и тогава, макар че нямам заслуга, макар че не бях на терена", сподели той в интервю за БНТ.

Два дни след триумфа, ръководство футболисти и фенове на Левски отбелязаха 83-ата годишн на от рождението на "Георги Аспарухов", като поставиха цветя пред бюста на легендарния нападател, намиращ се пред стадиона, който носи неговото име.

