Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

След срещите с парламентарно представените политически формации държавният глава ще направи изявление пред медиите.

На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме

от 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;

от 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

от 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;

от 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;

от 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“;

от 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“.