Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
След срещите с парламентарно представените политически формации държавният глава ще направи изявление пред медиите.
На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме
от 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;
от 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
от 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;
от 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;
от 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“;
от 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“.