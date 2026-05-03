Антон Кутев, "Прогресивна България": Румен Радев ще бъде министър-председател

Най-вероятно ще има ново правителство още следващата седмица, начело с Румен Радев. Това прогнозира Антон Кутев от „Прогресивна България“. Той заяви, че лидерът на партията ще определи и кои ще са новите министри.

Амбицията на „Прогресивна България“ е веднага след като получат първия управленски проучвателен мандат да го върнат изпълнен. Това стана ясно от думите на Антон Кутев. Той потвърди, че съставът на новия Министерски съвет е готов. Кутев допусна, че може да има промяна в структурата на кабинета, но не уточни дали ще има нови министерства, или ще се пристъпи към закриване или сливане на съществуващи. Част от опозицията е готова да даде своя подкрепа, но само за конкретни политики.

Антон Кутев, "Прогресивна България": „Отговорността за състава на кабинета е изцяло на Румен Радев. Румен Радев е човекът, който спечели изборите и който ще бъде министър-председател, така че това решение ще бъде негово. Работим активно и ще бъдем готови във всички срокове, тоест кабинетът ще стане много бързо. Аз предполагам, че до края на седмицата кабинетът ще бъде готов.“

По отношение на структурата на правителството – създаване на нови министерства, премахване или сливане на съществуващи – Кутев коментира:

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Напълно възможно е да има, това е нещо, което си мислим. Дали ще има, ще видим в сроковете, тоест в рамките на тази седмица.“

Той очерта и следващите стъпки след съставянето на новия кабинет.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Правилникът дори да се забави, това не пречи, защото ние работим по стария правилник. Ще има разлики между стария и новия, но те няма да са фатални, така че това не спъва работата на Народното събрание. А сроковете са ясни – през тази седмица се стремим да направим правителството. Оттам нататък се заемаме с бюджета, който е спешен, и със законите и съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага. Така че в най-кратки срокове – никой досега не е правил толкова бързо правителство и парламентът не е започвал да работи в тези срокове, в които ще го направим ние.“

За „Демократична България“ основен приоритет остава реформата в съдебната система, по която са готови за разговори.

Надежда Йорданова, „Демократична България“: „В момента пред нас вече фокусът е върху това как ДБ да бъде силна опозиционна група, както ни поставиха избирателите, и да подхождаме към решаване на проблемите от позиция дясно-център. Първата ни задача са критериите за избор на нов ВСС и Инспектората към ВСС, които ще се движат със спешност. Така че аз се надявам ние с колегите от ПП да намерим обща позиция относно това на какви критерии и по каква процедура да бъдат избрани партийно неутрални професионалисти в двата органа на съдебната власт.“

От „Продължаваме промяната“ заявиха при какви условия биха подкрепили „Прогресивна България“.

Николай Денков, "Продължаваме промяната": „Това, което е важно, е държавата да започне да работи нормално. Чака ни бюджет, чака ни правосъдна реформа. Ясно сме казали, че ще участваме в рамките на нашата опозиционна ситуация с всичко, с което можем да бъдем полезни – това е важното в момента. Трябва спешно да се предложи пакет от мерки, и това трябва да бъде голям пакет в подкрепа на бизнеса и на хората във връзка с повишените цени на горивата, торовете, което неминуемо води до висока инфлация и повишаване на цените на храните. Когато видим съвпадение на тези политики с предложеното от „Прогресивна България“, тогава ще видим могат ли да се съчетаят и да ги подкрепим заедно.“

Във вторник президентът Йотова започва консултации с всички парламентарни партии за съставяне на правителство.