"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
"Продължаваме Промяната" заяви, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция в новия парламент, като подкрепя ключови антикорупционни и икономически мерки, но настоява управляващото мнозинство.

В декларация на парламентарната си група, която разпратиха до медиите, формацията подчертава, че след изборите страната се намира в нова политическа обстановка, при която за първи път от три десетилетия една партия разполага с абсолютно мнозинство и възможност да управлява самостоятелно. Според тях този успех е съпроводен с високи обществени очаквания, които могат бързо да се превърнат в разочарование.

От "Продължаваме Промяната" заявяват, че ще подкрепят всички законодателни инициативи, насочени към демонтиране на модела "Пеевски - Борисов", включително избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него по прозрачни правила. Те анонсират и собствени законопроекти, свързани с разследване на зависимости в съдебната система, създаване на ефективна антикорупционна комисия и ограничаване на привилегии като охраната от НСО за политически фигури.

Партията призовава управляващите да докажат с конкретни действия заявената си борба с корупцията, като подкрепят предложените реформи, които досега не са били реализирани заради липса на парламентарно мнозинство.

В икономически план от формацията декларират готовност да участват активно в обсъждането на държавния бюджет, настоявайки за антикризисни мерки в подкрепа на бизнеса и гражданите. Те поставят акцент върху запазване на данъчните нива, ограничаване на дефицита до 3% и избягване на нов дълг, който би натоварил бъдещите поколения.

"Продължаваме Промяната" подчертава и значението на законите по Плана за възстановяване и устойчивост, предупреждавайки, че без тях страната рискува да загуби над 2 млрд. евро европейско финансиране и да изпита затруднения при изпълнението на бюджета.

Сред основните приоритети на партията остават изграждането на конкурентна икономика, достъпното здравеопазване, качественото образование и повишаването на доходите. Те посочват, че ще продължат да настояват за мерки като безплатни детски градини, увеличение на данъчните облекчения за деца, ръст на пенсиите и по-добри условия за медицинските специалисти.

Формацията заявява и намерение да работи съвместно с "Демократична България" за отстояване на европейския път на страната, който определя като единствения шанс за изграждане на справедливо и проспериращо общество.

В заключение от "Продължаваме Промяната" подчертават, че ще продължат да предлагат конкретни решения по всички свои приоритети с цел постигане на "силна и справедлива България в силна Европа".

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.

