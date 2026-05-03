Симеон Кичуков: Джиро д'Италия е нещо различно от всичко, което България е организирала

Симеон Кичуков очаква Джиро д‘Италия да се превърне в празника за всички в България. Колоездачната обиколка на Италия ще започне именно на родна земя, където ще се проведе между 8 и 10 май, а специалистът в колоезденето окачестви събитието като нещо съвсем различно от останалите. Престижното състезание ще бъде предавано на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

В предаването „Арена спорт“ Кичуков говори още за това как Джирото ще помогне на България в много отношения.

„Очаквам на първо време Джирото да бъде един празник за всички, които харесват колоезденето и искат да го открият като спорт, развлечение и средство за придвижване, но това е нещо съвсем различно от всичко, което България някога е организирала, посрещала и гледала.“

Той разказа с какво това събитие е по-различно от останалите първенства в различните спортове, на които България е била домакин.

„На първо място това събитие не се организира в спортна зала, стадион, тенис корт или плувен басейн, а от точка А до точка Б. Това е нещо, което трудно. Говорим за обезопасяване на трасета, логистика, изискване към телевизионни изисквания и всичко останало. Сигурността е на друго ниво и разбира се, че мащабът на Обиколката на Италия е огромен. Над 700 милиона души я гледат, над 200 държави ще видят България. Това са места, които са изключително далече от нас, но ще видят България през нашите очи“, каза още журналистът.

Той говори още и за възможностите, които дава едно такова събитие за нашата страна.

„Възможностите са изключително големи като реклама и шанс хората да видят тази държава, както и колоезденето да дръпне. За българските състезатели достъпът е много ограничен за до големите в този спорт. Един огромен шанс за всеки един човек, но Обиколката на Италия е един празник. Това не е само спортно събитие, но и културно за всеки един италианец. Това, че тя започва от България е огромна възможност. Още по-хубаво е, че стартира от малък град.“

Спортният журналист говори и кои са фаворитите за спечелването на Джиро д‘Италия.

„Йонас Виндегор е фаворит не само като прогнози, но и като отбор, който ще има с него. Датчанинът е с две глави може би над всички останали и успех. Ако спечели това състезание, може да стане осмият колоездач, който триумфира и в трите големи обиколки. Това се отдава изключително рядко. Има и други колоездачи, които да гледаме“, споделя Кичуков.

