Красимир Дунев: Надяваме се на финали и медали от Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Президентът на Българската федерацията по гимнастика Красимир Дунев вярва, че българските състезатели са способни да влязат в битката за медали на Световната купа във Варна.

Турнирът ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 2 в събота и неделя от 14:00 часа.

"Подготовката е най-трудният процес. Изключително трудно е. Гимнастическите уреди са много мащабни и работата изисква много хора. Дори наемаме затворници, които да помагат. Всяка година го правим този ход, защото няма как да се справим. Работата изисква много човешка помощ", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Бившият български национал посочи как ще изглежда българският състав.

"Тази Световна купа отново ще бъде много силна. Участие ще вземат световни, европейски и олимпийски шампиони. Ние ще участваме с пълни отбори. Надявам се на финали и медали. Призовавам всички фенове да заповядат в Двореца на културата и спорта. Шест момчета ще участват на турнира. Като домакин можем да пуснем още четири гимнастика, извън класирането. Това са млади състезатели, които минават при мъжете. Валентина Георгиева ще пропусне състезанието заради операцията на коляното и прешлените. Четири гимнастички ще вземат участие, ще пуснем и още две извън класирането", допълни сребърният олимпийски медалист от Игрите в Атланта през 1996 година.

Валентина Георгиева ще може да се завърне в залата в края на годината.

"Коляното й се възстановява след втората операция. Тя имаше проблеми с прешлените. Въпрос на време бе, кога ще се направи операцията. До края на годината ще бъде готова да влезе в залата, за да се натоварва", добави Дунев.

Йордан Йовчев вече е депутат в 52-ото Народно събрание.

"Той винаги помага и е част от гимнастиката. Остава на позицията генерален секретар във федерацията и ще пристигне на състезанието, за да подкрепи гимнастиците", увери европейският шампион на висилка за 1996 г.

"Крайно време беше две легенди в спорта да се разберат, за да се поеме по правилния път", завърши Дунев.

