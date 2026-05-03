БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Красимир Дунев: Надяваме се на финали и медали от Световната купа по спортна гимнастика във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерацията по гимнастика сподели очакванията си за състезанието, което можете да гледате пряко по БНТ 2.

красимир дунев надяваме финали медали световната купа спортна гимнастика варна
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Българската федерацията по гимнастика Красимир Дунев вярва, че българските състезатели са способни да влязат в битката за медали на Световната купа във Варна.

Турнирът ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ 2 в събота и неделя от 14:00 часа.

"Подготовката е най-трудният процес. Изключително трудно е. Гимнастическите уреди са много мащабни и работата изисква много хора. Дори наемаме затворници, които да помагат. Всяка година го правим този ход, защото няма как да се справим. Работата изисква много човешка помощ", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Бившият български национал посочи как ще изглежда българският състав.

"Тази Световна купа отново ще бъде много силна. Участие ще вземат световни, европейски и олимпийски шампиони. Ние ще участваме с пълни отбори. Надявам се на финали и медали. Призовавам всички фенове да заповядат в Двореца на културата и спорта. Шест момчета ще участват на турнира. Като домакин можем да пуснем още четири гимнастика, извън класирането. Това са млади състезатели, които минават при мъжете. Валентина Георгиева ще пропусне състезанието заради операцията на коляното и прешлените. Четири гимнастички ще вземат участие, ще пуснем и още две извън класирането", допълни сребърният олимпийски медалист от Игрите в Атланта през 1996 година.

Валентина Георгиева ще може да се завърне в залата в края на годината.

"Коляното й се възстановява след втората операция. Тя имаше проблеми с прешлените. Въпрос на време бе, кога ще се направи операцията. До края на годината ще бъде готова да влезе в залата, за да се натоварва", добави Дунев.

Йордан Йовчев вече е депутат в 52-ото Народно събрание.

"Той винаги помага и е част от гимнастиката. Остава на позицията генерален секретар във федерацията и ще пристигне на състезанието, за да подкрепи гимнастиците", увери европейският шампион на висилка за 1996 г.

Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев оттеглиха исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет на 19 март.

"Крайно време беше две легенди в спорта да се разберат, за да се поеме по правилния път", завърши Дунев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Красимир Дунев #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Видео

Спортни новини 03.05.2026г., 20:50 ч.
Спортни новини 03.05.2026г., 20:50 ч.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2
Чете се за: 01:32 мин.
Елиза Чолакова грабна приз Община Панагюрище в турнира по прескачане на препятствия за Купа България Елиза Чолакова грабна приз Община Панагюрище в турнира по прескачане на препятствия за Купа България
Чете се за: 00:57 мин.
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата" Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:40 мин.
Симеон Кичуков: Джиро д'Италия е нещо различно от всичко, което България е организирала Симеон Кичуков: Джиро д'Италия е нещо различно от всичко, което България е организирала
Чете се за: 03:22 мин.
Румен Стоилов: Очаквам най-накрая БОК да възвърне основната си дейност Румен Стоилов: Очаквам най-накрая БОК да възвърне основната си дейност
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ