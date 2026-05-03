БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Бившият собственик на Левски вярва, че отборът ще надгради след спечелената 27-а титла.

тодор батков публиката левски първо треньорският щаб наско сираков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият собственик на Левски Тодор Батков степенува по важност големите виновници за спечелването на 27-ата титла в историята на клуба.

Столичани се наложиха над ЦСКА 1948 с минималното 1:0 и си осигуриха първото място в класирането на Първа лига.

"Левски бе по-добър от всички по много показатели. На първо място е публиката, която не спира да помага и обича Левски. Тази публика не е с теб, само когато побеждаваш. На второ място е треньорският щаб. Левски изгради европейска и стилна игра - дисциплина, себераздаване, постоянство и добра физическа подготовка. На трето място е Сираков. Той успя да издържи на всички напъни и обиди. На недоброжелателите ще кажа, да престанат с това "Сираков вън", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Батков посочи с какво Левски е превъзхождал Лудогорец.

"Големият проблем на Лудогорец е, че нямат публика. Без публика не става. Убеден съм, че Лудогорец не е печеливш, макар да постигна добри финансови резултати. Само с пари не става. Лудогорец няма лидери в съблекалнята, които да държат на ниво останалите футболисти. В Левски лидери са Георги Костадинов, Кристиян Димитров и Светльо Вуцов. Ще ми се да има повече българи", допълни бившият ръководител на клуба.

Под негово ръководство "сините" печелят последната си титла преди 17 години.

"Преди почти 11 години напуснах ръководната функция. Помагал съм със съвети и с малко финанси. Катарзисът в Левски беше като всичко, случило се в държавата. Тази година е знакова. Публиката на Левски е носител на традициите. Отборът на народа е шампион", добави Батков.

Според него новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев е левскар, който ще помогне за развитието на клуба.

"Познавам го. Сериозен човек, успял извън България. Има международен бизнес и управлява огромен инвестиционен фонд. Важно е, че е левскар. За спасяването на клуба роля има и Мило Борисов от генералния спонсор. Левски е клубът, който реализира най-големи приходи от мърчандайзинг. Цялата печалба влиза в клуба. Голямата болка на левскарите е стадионът да изглежда европейски. Искам да призова всички спорове да бъдат забравени и томахавките да бъдат заровени. Трябва да се дават повече шансове на българите, защото според мен са малко. Надявам се синьото лято в евротурнирите да се повтори", завърши Батков.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла
Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла
"Сините" стигнаха до титлата с минимален успех над ЦСКА 1948
Чете се за: 02:00 мин.
#Тодор Батков #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
2
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
4
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери,...
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
5
Търсят решение за изграждане на временен път в района на...
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
6
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Видео

Спортни новини 03.05.2026г., 20:50 ч.
Спортни новини 03.05.2026г., 20:50 ч.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 2
Чете се за: 01:32 мин.
Елиза Чолакова грабна приз Община Панагюрище в турнира по прескачане на препятствия за Купа България Елиза Чолакова грабна приз Община Панагюрище в турнира по прескачане на препятствия за Купа България
Чете се за: 00:57 мин.
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата" Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:40 мин.
Симеон Кичуков: Джиро д'Италия е нещо различно от всичко, което България е организирала Симеон Кичуков: Джиро д'Италия е нещо различно от всичко, което България е организирала
Чете се за: 03:22 мин.
Румен Стоилов: Очаквам най-накрая БОК да възвърне основната си дейност Румен Стоилов: Очаквам най-накрая БОК да възвърне основната си дейност
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Ивайло Мирчев, "Да, България": Ще атакуваме бюджета с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ