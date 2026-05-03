В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и опозиция?

Политически коментари от "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме Промяната"

В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и опозиция?
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
И днес основна политическа тема е кога ще е готов новият кабинет. Антон Кутев от "Прогресивна България" посочи, че е най-вероятно да имаме правителство до края на следващата седмица. Какви са очакванията на опозицията от новия кабинет…

Антон Кутев - депутат от "Прогресивна България": "Работим активно и ще бъдем готови във всички срокове, т.е. кабинета ще стане много бързо. Аз предполагам, че до края на седмицата кабинетът ще бъде готов. Сроковете са ясни, през тази седмица се стремим да направим правителството, веднага от там нататък се заемаме с бюджета, което е бързо и със законите и съдебната реформа, които трябва да бъдат достатъчно премислени, но част от тях могат да тръгнат веднага. Така, че в най-кратки срокове много бързо, никой досега толкова бързо не е правил правителство, парламентът не е започвал да работи в тези срокове, в които ще го направим ние."

Надежда Йорданова - председател на ПГ на "Демократична България": "В момента пред нас вече фокусът е върху това как ДБ да бъде силна опозиционна група, както ни поставиха избирателите и да подхождаме към решаване на проблемите от позицията дясно-център. Първата ни задача е, а именно критериите за избор на нов ВСС и Инспекторат към ВСС ще се движат със спешност, така че аз се надявам ние с колегите от ПП да намерим обща позиция относно това, на какви критерии, по каква процедура да бъдат избрани партийно неутрални професионалисти в двата органа на съдебната власт."

Николай Денков - председател на ПГ на "Продължаваме Промяната": "Ние имаме наши политики, те бяха много ясно казани в предизборната програма. Така, че когато видим съвпадение на тези политики с предложеното от "Прогресивна България", тогава ще видим можем ли да се съчетаят и заедно да ги подкрепим. Ние ще променяме политики, не една или друга партия, това е правилният подход и всичко друго води до грешни решения."

снимки: БГНЕС, БНТ

#52-рия парламент #52-рото Народно събрание #Надежда Йорданова #управляващи #Николай Денков #Антон Кутев #опозиция

