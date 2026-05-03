БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Надежда Йорданова, ДБ: Разединението беше грешка, но трябва да гледаме напред

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Запази

Председателят на ПГ на "Демократична България" за разцеплението вдясно, отношенията с "Продължаваме Промяната" и ролята на опозицията

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" резултатите от изборите, разделението в дясното пространство и предстоящите политически предизвикателства пред страната.

Тя направи критична оценка на ситуацията след изборите и разделянето на парламентарните групи:

"В 52-рото Народно събрание, за съжаление, в нашата част на парламента беше допусната една сериозна политическа грешка. Ние от "Демократична България" оценихме решението на колегите от "Продължаваме Промяната" за формиране на отделна парламентарна група като такава грешка, защото в тази ситуация, в която има политическа сила, която сериозно концентрира власт, е необходимо да има ефективна и ясна опозиция. Разединението в този момент отслабва този потенциал. Положихме усилия да убедим колегите, но не постигнахме успех."

По думите ѝ решението за разделяне е дошло изненадващо:

"Бяхме уведомени за това решение в последните часове преди откриването на парламента. Посочиха своите аргументи за формиране на отделна парламентарна група. Положихме усилия да ги разубедим, но явно не успяхме. Емоцията е трудно да бъде преодоляна, защото когато си застанал пред избирателите с общ мандат, подобно отклонение естествено води до човешка реакция. Но трябва да оставим това и да гледаме напред."

На въпрос дали решението е резултат от лични фактори, Йорданова бе предпазлива:

"Аз не мога да говоря за решенията и мотивацията на колегите. Това е въпрос, на който те трябва да отговорят. В политиката нищо не става случайно, но в момента нашият фокус е как "Демократична България" да бъде силна опозиционна парламентарна група.

Йорданова подчерта, че партията ще отстоява ясна политическа линия:

"Нашата задача е да подхождаме към решаването на проблемите от позицията на дясно-център. Имаме готов пакет от мерки, върху който работим и ще предложим решения, включително по бюджета. Има начин да се запази данъчно-осигурителната тежест, да се запази инвестиционната програма и държавата да остане социално отговорна – чрез реформи, съкращаване на ненужните разходи и затваряне на корупционните кранчета."

По отношение на предстоящия бюджет Йорданова заяви:

"Ще започнем сериозно да се занимаваме с бюджетната процедура за 2026 година. Това ще бъде труден дебат, но се надявам да се намерят разумни решения за България."

Тя припомни и общественото напрежение около данъчната политика:

"Миналата година имаше данъчен бунт – хората се разгневиха срещу увеличаването на данъците и липсата на яснота къде отиват средствата."

Надежда Йорданова отхвърли твърденията за възможно сътрудничество между "Прогресивна България":

"Не съм присъствала на такива разговори и не съм чувала подобни твърдения. Няма политическа логика в подобен сценарий, освен ако не се търси коалиционно управление, но към момента няма индикации за това."

Въпреки разцеплението, Йорданова вижда възможност за общ кандидат за президент:

"Когато се избира президент, се търси обединителна фигура. По Конституция президентът представлява единството на нацията, затова е нормално различни политически субекти да търсят обща кандидатура. Вярно е, че вътрешното разединение създава шум, който можеше да бъде избегнат, но трябва да покажем политическа зрялост."

Тя коментира и действията на новото управление:

"Виждаме декларации и общи обещания, но не и конкретни мерки. Това изглежда като предварително търсене на оправдания. Ситуацията с цените на горивата и икономическите предизвикателства се усложнява и очакваме да видим реални решения, а не само заявки."

По отношение на разпределението на парламентарните комисии тя подчерта:

"Нито един пост не може да бъде цена за това един по-голям политически субект да се раздели на по-малки. Това отслабва ефективността и политическата тежест. В парламента големината на парламентарните групи има значение – тя определя влиянието и възможността да се реализират политики."

Надежда Йорданова очерта ясна линия на поведение за "Демократична България" – критична към разделението вдясно, но фокусирана върху ролята си на активна опозиция и търсене на решения по ключовите за страната въпроси.

Вижте целия разговор във видеото


#ПП-ДБ #"Продължаваме промяната" #Надежда Йорданова #"Демократична България"

Последвайте ни

ТОП 24

Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина
1
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и...
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране
2
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи...
Разкриха телефонна измама в София
3
Разкриха телефонна измама в София
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището по пътя Смолян – Пампорово
4
Бедствието в Родопите: Мерки на властите след щетите от свлачището...
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
5
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
Принцеса Шарлот навърши 11 години
6
Принцеса Шарлот навърши 11 години

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Политика

Крум Зарков: БСП трябва да се консолидира отвътре и да се отвори навън
Крум Зарков: БСП трябва да се консолидира отвътре и да се отвори навън
Следващата седмица започват консултациите за съставяне на правителство Следващата седмица започват консултациите за съставяне на правителство
Чете се за: 05:22 мин.
Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Чете се за: 02:00 мин.
Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия
Чете се за: 02:07 мин.
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета? Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета?
Чете се за: 03:52 мин.
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски" Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
5744
Чете се за: 08:40 мин.

Водещи новини

БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Надежда Йорданова, ДБ: Разединението беше грешка, но трябва да гледаме напред Надежда Йорданова, ДБ: Разединението беше грешка, но трябва да гледаме напред
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Крум Зарков: БСП трябва да се консолидира отвътре и да се отвори навън
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Австрийските власти задържаха заподозрян по случая с отровата в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Априлското въстание като наръчник за свобода: Как българите се...
Чете се за: 11:42 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ