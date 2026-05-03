Надежда Йорданова, ДБ: Разединението беше грешка, но трябва да гледаме напред

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" резултатите от изборите, разделението в дясното пространство и предстоящите политически предизвикателства пред страната.

Тя направи критична оценка на ситуацията след изборите и разделянето на парламентарните групи:

"В 52-рото Народно събрание, за съжаление, в нашата част на парламента беше допусната една сериозна политическа грешка. Ние от "Демократична България" оценихме решението на колегите от "Продължаваме Промяната" за формиране на отделна парламентарна група като такава грешка, защото в тази ситуация, в която има политическа сила, която сериозно концентрира власт, е необходимо да има ефективна и ясна опозиция. Разединението в този момент отслабва този потенциал. Положихме усилия да убедим колегите, но не постигнахме успех."

По думите ѝ решението за разделяне е дошло изненадващо:

"Бяхме уведомени за това решение в последните часове преди откриването на парламента. Посочиха своите аргументи за формиране на отделна парламентарна група. Положихме усилия да ги разубедим, но явно не успяхме. Емоцията е трудно да бъде преодоляна, защото когато си застанал пред избирателите с общ мандат, подобно отклонение естествено води до човешка реакция. Но трябва да оставим това и да гледаме напред."

На въпрос дали решението е резултат от лични фактори, Йорданова бе предпазлива:

"Аз не мога да говоря за решенията и мотивацията на колегите. Това е въпрос, на който те трябва да отговорят. В политиката нищо не става случайно, но в момента нашият фокус е как "Демократична България" да бъде силна опозиционна парламентарна група.

Йорданова подчерта, че партията ще отстоява ясна политическа линия:

"Нашата задача е да подхождаме към решаването на проблемите от позицията на дясно-център. Имаме готов пакет от мерки, върху който работим и ще предложим решения, включително по бюджета. Има начин да се запази данъчно-осигурителната тежест, да се запази инвестиционната програма и държавата да остане социално отговорна – чрез реформи, съкращаване на ненужните разходи и затваряне на корупционните кранчета."

По отношение на предстоящия бюджет Йорданова заяви:

"Ще започнем сериозно да се занимаваме с бюджетната процедура за 2026 година. Това ще бъде труден дебат, но се надявам да се намерят разумни решения за България."

Тя припомни и общественото напрежение около данъчната политика:

"Миналата година имаше данъчен бунт – хората се разгневиха срещу увеличаването на данъците и липсата на яснота къде отиват средствата."

Надежда Йорданова отхвърли твърденията за възможно сътрудничество между "Прогресивна България":

"Не съм присъствала на такива разговори и не съм чувала подобни твърдения. Няма политическа логика в подобен сценарий, освен ако не се търси коалиционно управление, но към момента няма индикации за това."

Въпреки разцеплението, Йорданова вижда възможност за общ кандидат за президент:

"Когато се избира президент, се търси обединителна фигура. По Конституция президентът представлява единството на нацията, затова е нормално различни политически субекти да търсят обща кандидатура. Вярно е, че вътрешното разединение създава шум, който можеше да бъде избегнат, но трябва да покажем политическа зрялост."

Тя коментира и действията на новото управление:

"Виждаме декларации и общи обещания, но не и конкретни мерки. Това изглежда като предварително търсене на оправдания. Ситуацията с цените на горивата и икономическите предизвикателства се усложнява и очакваме да видим реални решения, а не само заявки."

По отношение на разпределението на парламентарните комисии тя подчерта:

"Нито един пост не може да бъде цена за това един по-голям политически субект да се раздели на по-малки. Това отслабва ефективността и политическата тежест. В парламента големината на парламентарните групи има значение – тя определя влиянието и възможността да се реализират политики."

Надежда Йорданова очерта ясна линия на поведение за "Демократична България" – критична към разделението вдясно, но фокусирана върху ролята си на активна опозиция и търсене на решения по ключовите за страната въпроси.

