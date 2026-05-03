БЕДСТВИЕ В РОДОПИТЕ

Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян

Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади.

Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти възстановяването ще отнеме години.

А междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути - през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък.

А кметът на Смолян апелира към Агенция "Пътна инфраструктура", която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението.

