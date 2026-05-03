БЕДСТВИЕ В РОДОПИТЕ

Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията

Алекс Христов от Алекс Христов
Какви спешни мерки предприема държавата заради огромното свлачище в Родопите? То е с необичайно огромни размери, по-скоро такъв тип свлачища трудно биха се предотвратили. Това не означава, че трябва да си затваряме очите, трябва да има мониторинг, проучвания и да се взимат мерки за всички бъдещи свлачища. Това коментира в ефира на БНТ служебният регионален министър Николай Найденов.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройство: "Последователните действия вече са започнали и искам да благодаря на колегите от Областното пътно управление - Смолян, както знаем няма жертви за това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика. Оттук в най-идеалния случай имаме поне един месец проучвания - тези проучвания са геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, трябва мониторинг да се види това свлачище дали е успокоено чрез геофизически измервания. След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания, оттук вече е трудно да се прогнозира включително и за периода на проектирането и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост."

В момента експерти от АПИ и от дружество "Геозащита" към МРРБ са на място и извършват оглед.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройство: "Има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още се проучва, надявам се утре вече да има мнение по въпроса, това е най-сериозният проблем в момента, защото представете си все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър, толкова е важен този път между Смолян и Пампорово."

Найденов подчерта, че тук става въпрос за огромно по мащаби свлачище и по-скоро вижда нещата в една обичайна в България колективна безотговорност:

"Естествено сега трябва да се мобилизираме всички, има регистър на свлачищата, те се знаят, и в АПИ се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна, има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище като с приоритет да се възлагат до 5, но да се хвърлят всички усилия в тази посока."

Според Николай Найденов, това са скандалните обществени поръчки, които са свързани както с АМ "Хемус", така и с тези свлачища.

#пътя Смолян - Пампорово #министър Николай Найденов #укрепване на свлачище #свлачище блокира път #свлачище

