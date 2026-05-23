БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Явор Гечев, "Прогресивна България": Ако няма партньорство, държавата ще реагира

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатът от парламентарната група на "Прогресивна България" Явор Гечев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" актуалните теми около бедствията, цените на храните, работата на институциите и състоянието на държавата. Според него доверието към институциите минава не само през контрол, а и през ефективна превенция и координация между различните структури.

Гечев подчерта, че при бедствия и наводнения липсата на единен координационен механизъм затруднява реакцията на държавата:

"При водите не става въпрос кой е собственик на инсталацията, защото когато завали порой, той не пита кой отговаря за даденото нещо. Затова трябва според мен да има звено, което да координира всички действия по отношение на цялата верига."

По отношение на цените на храните и мерките, които управляващите подготвят срещу нелоялните търговски практики, Явор Гечев заяви:

"В съвременния свят пазарната икономика не е съвсем пазарна. И тя не е пазарна, защото ние хората я нарушаваме. Няма чисто свободен пазар. Ако има такъв, всичко ще беше чудесно."

По думите му държавата няма амбицията директно да определя цени, а да "изсветли" веригата на ценообразуване:

"Ние не се впуснахме в това да контролираме пазара, а по-скоро да ползваме най-добрите европейски практики по отношение на това да връщаме пазара какъвто е, защото той в момента има изкривяване."

Той допълни, че според анализите на институциите има сериозни проблеми във формирането на цените:

"Има необясними формулировки, как един продукт от търговията на едро до щанда да се вдига няколко пъти.

Гечев заяви, че управляващите са подготвени за сблъсък с нелоялните практики, ако бизнесът не покаже готовност за партньорство:

"Това, което не пише е, че ние се готвим за този дебат много дълго време, че знаем много добре моделите, които се използват по отношение на формиране на цените. Ние не търсим враг. Но ако нямаме партньорство, ако няма социалния ангажимент и отговорност към българския пазар, тогава има държава."

Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, но именно те имат най-силно влияние върху пазара:

"Концентрацията на големите вериги наистина е много голяма. Тоест, те имат значителна пазарна сила, с която могат да влияят на пазара по друг начин."

Явор Гечев очерта и част от мерките, които според управляващите трябва да стимулират родното производство:

"В момента подготвяме описание и евентуално след това задействане на гаранционни фондове на българска продукция, на българските пазари, включително гаранционни фондове за ликвидност."

Той посочи, че субсидиите трябва да бъдат обвързани с реална продукция и присъствие на пазара:

"В нашата програма много ясно сме си написали, че субсидирането, поощряването на мерките трябва да са само по отношение на продукция, която е попаднала в търговски стокооборот, не просто производството, заради самото производството."

Според депутата най-големият проблем е липсата на прозрачност в крайната цена.

По темата за корупцията в Министерството на земеделието Гечев призна, че проблеми има, но подчерта, че са нужни системни решения. Той даде пример с проследимостта на храните и контрола върху качеството:

"Ние сме предложили цялостен регистър по проследимост на веригата за търговия, т.е. какво влиза в държавата, къде е, къде е отишло до търговията на дребно."

Според него подобна система би позволила по-бързо изтегляне на опасни храни от пазара. Депутатът добави още, че няма основания за масов страх сред служителите в държавната администрация.

Вижте целия разговор във видеото

#мерки срещи високите цени #"Прогресивна България" #Явор Гечев

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
1
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
4
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
5
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
6
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

Елисавета Белобрадова: „Демократична България“ е реалната опозиция в парламента
Елисавета Белобрадова: „Демократична България“ е реалната опозиция в парламента
Проф. Георги Вълчев: Трябва да има дългосрочни политики в областта на образованието Проф. Георги Вълчев: Трябва да има дългосрочни политики в областта на образованието
Чете се за: 04:07 мин.
България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната
Чете се за: 03:17 мин.
Костадин Гешев е назначен за зам.-министър на околната среда и водите Костадин Гешев е назначен за зам.-министър на околната среда и водите
Чете се за: 00:15 мин.
Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия
Чете се за: 04:42 мин.
Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има евакуирани хора След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико Търново, има евакуирани хора
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
За празничните дни: Очаква се натоварен трафик в цялата страна За празничните дни: Очаква се натоварен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС и Мексико подписаха търговско споразумение
Чете се за: 00:50 мин.
По света
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от папа Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Значителни валежи се очакват в съботния ден
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ