Елисавета Белобрадова: „Демократична България“ е реалната опозиция в парламента

Всички опити за ограничаване на парламентарната демокрация няма да се случат, категорична беше тя

"Демократична България" остава продемократичната, проевропейската и прореформаторската опозиция в парламента. Това заяви депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в "Панорама". В началото на разговора тя подкрепи вижданията на образователния министър проф. Георги Вълчев и подчерта значението на активното участие на родителите в училищния живот.

По отношение на политическата ситуация Белобрадова беше категорична, че именно Демократична България е реалната опозиция в страната.

"Демократична България" е реалната опозиция. Ако погледнем в другите сегменти – колегите от ГЕРБ изпълняват сложни гимнастически упражнения – една тиха подкрепа на "Прогресивна България", едновременно с това се оплакват, че им е взета охраната; "Възраждане" направиха такъв лупинг от крайно дясното към крайно лявото, че още са в замаяно състояние. При ДПС никога не е имало политическа позиция, винаги са имали позиции по отношение на зависимости. Опозицията сме ние. Нашето лице е толкова ясно и проследимо – ние сме продемократичната, проевропейската и прореформаторската опозиция", заяви Белобрадова.

Според нея управляващите се опитват да ограничат ролята на парламента чрез промени, които засягат парламентарния контрол и работата на временните комисии.

"В момента управляващите се опитват да ограничат дейността на парламента и да подменят основната му функция. Опитват се да ограничат парламентарния контрол, временните комисии, осветяването на корупцията и проблемите и най-вече – прекратяване на дебата. Парламентът е място за дебат и свобода. Всички опити за ограничаване на парламентарната демокрация няма да се случат", заяви Белобрадова.

Тя коментира и отношенията на България с Европейски съюз.

"Защитата на проевропейските ценности - това означава да защитаваш определени виждания, определена философия, а именно свободата, свободния пазар, законността, човешките права."

По темата за Република Северна Македония Белобрадова заяви, че България подкрепя европейския път на страната, но само при изпълнение на вече договорените условия.

"Ние бяхме инициатори за гласуването на френското предложение, заедно с други политически сили. Ние застанахме зад позицията, че приветстваме Република Северна Македония в Европейския съюз при изпълнение на определените условия, които вече отдавна не са наши условия, те са условия на цялата европейска общност. И това, че управляващите в Северна Македония манипулират, лъжат, опитват се дори да манипулират европейски институции и непрекъснато употребяват темата за популизъм, не означава, че ние не искаме Северна Македония в ЕС. Ние искаме те да изпълнят условията", коментира тя.

