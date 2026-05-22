Елисавета Белобрадова: „Демократична България“ е реалната опозиция в парламента

"Демократична България" остава продемократичната, проевропейската и прореформаторската опозиция в парламента. Това заяви депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в "Панорама". В началото на разговора тя подкрепи вижданията на образователния министър проф. Георги Вълчев и подчерта значението на активното участие на родителите в училищния живот.

По отношение на политическата ситуация Белобрадова беше категорична, че именно Демократична България е реалната опозиция в страната.

"Демократична България" е реалната опозиция. Ако погледнем в другите сегменти – колегите от ГЕРБ изпълняват сложни гимнастически упражнения – една тиха подкрепа на "Прогресивна България", едновременно с това се оплакват, че им е взета охраната; "Възраждане" направиха такъв лупинг от крайно дясното към крайно лявото, че още са в замаяно състояние. При ДПС никога не е имало политическа позиция, винаги са имали позиции по отношение на зависимости. Опозицията сме ние. Нашето лице е толкова ясно и проследимо – ние сме продемократичната, проевропейската и прореформаторската опозиция", заяви Белобрадова.

Според нея управляващите се опитват да ограничат ролята на парламента чрез промени, които засягат парламентарния контрол и работата на временните комисии.

"В момента управляващите се опитват да ограничат дейността на парламента и да подменят основната му функция. Опитват се да ограничат парламентарния контрол, временните комисии, осветяването на корупцията и проблемите и най-вече – прекратяване на дебата. Парламентът е място за дебат и свобода. Всички опити за ограничаване на парламентарната демокрация няма да се случат", заяви Белобрадова.

Тя коментира и отношенията на България с Европейски съюз.

"Защитата на проевропейските ценности - това означава да защитаваш определени виждания, определена философия, а именно свободата, свободния пазар, законността, човешките права."

По темата за Република Северна Македония Белобрадова заяви, че България подкрепя европейския път на страната, но само при изпълнение на вече договорените условия.