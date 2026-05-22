Александър Везенков: Всички се готвим за финала в Евролигата

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе на финала в Евролигата.

Гръцкият му клуб Олимпиакос детронира досегашния шампион Фенербахче със 79:61 в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина и очаква в неделя сблъсък за титлата срещу Реал Мадрид или Валенсия.

"Спокойни сме, добре се чувстваме. Беше една много хубава победа, но работата не е свършена. Предстои ни мачът в неделя и всички се готвим за тази цел", заяви Везенков пред българските медии в гръцката столица.

В спора за трофея гърците ще срещнат победителя от втория полуфинал между Валенсия и Реал Мадрид.

"Абсолютно е без значение кой ще ни е съперник. И двата отбора са много силни. Който и да дойде, ние сме добре подготвени и добре натренирани. Искам да спечелим", добави националът, който реализира 16 точки и 5 борби за успеха срещу турския гранд.

Александър Везенков бе избран за фаворит на феновете.

"Аз се радвам, че победихме и нашите фенове се наслаждаваха. Чакаме неделя", завърши той.

