Италианци и французи с интерес към старши треньора на Левски Хулио Веласкес

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е попаднал в полезрението на няколко клуба от италианската Серия А и френската Лига 1. Това съобщава журналистът Матео Морето, който работи съвместно с трансферния експерт Фабрицио Романо.

Интересът към испанския специалист идва след силните му резултати начело на „сините“ през последната година и половина. Под негово ръководство Левски спечели шампионската титла в България, с което прекъсна дългогодишната доминация на Лудогорец. Тимът се представи силно и в европейските клубни турнири.

Въпреки интереса от чужбина, Веласкес има договор с Левски до 2028 г. Очаква се ръководството на клуба да направи всичко възможно да го задържи, предвид ключовата му роля в изграждането на отбора и постигнатите успехи.