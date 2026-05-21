Арсенал е новият шампион на Англия след 22 години чакане

Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. Лондончани спечелиха титлата в Висшата лига още преди последния кръг, след като големия им съперник Манчестър Сити направи равенство като гост на Борнемут.

Това е 14-та титла за Арсенал в английския елит и четвърта от създаването на Висшата лига. След последния съдийски сигнал стотици хиляди фенове изпълниха улиците на Северен Лондон, за да отпразнуват дългоочаквания триумф.

За Арсенал предстои едно последно препятствие, за да узакони най-великия сезон в своята история – финалът на Шампионската лига на 30-ти май срещу действащия европейски шампион Пари Сен Жермен.