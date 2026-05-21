ЦСКА спечели Купата на България

ЦСКА триумфира за 22-ри път в историята с Купата на България. „Червените“ спечелиха драматичния финал на стадион „Васил Левски“ с Локомотив Пловдив след инфарктно изпълнение на дузпи.

Пред около 30 хиляди зрители на националния стадион Леандро Годой откри резултата в 11-та минута на сблъсъка, засичайки с глава центриране от свободен удар. От абсолютно същата ситуация две минути след почивката падна и изравнителното попадение за локомотив, като тогава точен за пловдивчани беше Лукаш Райън.

Дълбоко в добавеното време на срещата Годой прати топката за втори път в мрежата на „смърфовете“, но голът беше отменен след намесата на VAR заради игра с ръка на Перейра. Макар и в продълженията да имаше още положения, резултатът остана непроменен, а при дузпите и двата отбора започнаха неубедително, като двамата капитани направиха пропуски.

Последваха по три точни изстрела за съперниците и битката за отличието се реши при последните изпълнения от 11 метра. Джеймс Ето'о сложи точка на спора и подпечата успеха на тима си.

ЦСКА спечели 22-рия си трофей от турнира. Отборът си гарантира и място в квалификациите на Лига Европа.