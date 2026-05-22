Селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав на България за турнира Лигата на нациите

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тазгодишното издание на Лигата на нациите, съобщиха от федерацията. От разширения отбор отпадна единствено Самуил Вълчинов.

Българите стартират участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където ще играят още срещу Иран, Аржентина и Сърбия.

Втората седмица от надпреварата ще се проведе в периода 24 - 28 юни в Любляна. Там България ще срещне последователно Италия, Словения, Канада и Украйна. През средата седмица националите ще пътуват до Чикаго, където ще играят срещу Полша, Китай, САЩ и Франция.

След изиграването на приятелския турнир „Силезия Къп“ отборът се прибира в Самоков, където на 26 юни ще поднови тренировки, а на 6 юни ще изиграе последната контрола преди старта на VNL - в Росарио срещу Аржентина.